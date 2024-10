Lucchese - Il nuovo guaio rossonero. Altra "tegola": si è fermato Gasbarro

Piove sul bagnato per la Lucchese. Costretta a dover sostituire contro il Sestri Sabbione, fermato come previsto per un turno dal giudice sportivo, la Pantera potrebbe doevr fare anche a meno di Gasbarro che, nell’allenamento di ieri, è dovuto uscire anzitempo per un guaio muscolare alla coscia sinistra, a seguito di una caduta. Le sue condizioni sono da valutare. Potrebbe scattare subito l’ora di Cartano, svincolatosi dalla Carrarese e ingaggiato dai rossoneri. Da ieri l’ex apuano è un difensore in più a disposizione di Gorgone che, visto e considerato che la difesa a tre sembra essere poco… digeribile per Sabbione e soci, potrebbe decidere di passare a quella a quattro. Lo vedremo più avanti. E’ anche vero che il reparto difensivo può sempre contare su Fazzi e Dumbravanu, oltre che sul giovane Botrini.

Intanto diamo un’ occhiata al curriculum dell’ultimo arrivato in casa rossonera. Raffaele Ciro Cartano è nato a Napoli, ma abita a Massa, il 24 settembre 2002: dunque è un "under". Scorrendo le tappe della sua giovane carriera, vediamo che, nella stagione 2018, ha fatto parte del settore giovanile della Lucchese; poi è passato nella Under 17 del Livorno; quindi è andato al Camaiore. Dopo essersi svincolato, è tornato nelle giovanili del Livorno (Under 19). Nella stagione 2021-’22 lo troviamo nella Massese. Di lì il passaggio al Tau Altopascio, in "D" (23 presenze e 3 reti) ed infine nella Carrarese. Ed ora il trasferimento alla Lucchese.

Cartano è stato compagno di squadra di Antoni nel Tau. Tornando alla Lucchese, ora c’è da lasciarsi alle spalle Perugia e da concentrarsi sulla gara di venerdì sera contro i "corsari" del Sestri Levante (8 i punti in classifica), reduci dal pari interno contro la Vis Pesaro di Stellone, in una partita possibilmente da vincere per sfatare il tabù del "Porta Elisa" e scacciare le streghe…

Gorgone è alle prese con il reparto difensivo, ovviamente da "ritoccare", alla luce dello stop di una giornata inflitto dal giudice a Sabbione. Il sostituto naturale sarebbe Dumbravanu, ma ci sono anche Fazzi ed il nuovo arrivato Cartano. Bisognerà anche vedere se il trainer continuerà con la difesa a tre e, dunque, con Quirini laterale a destra ed Antoni a sinistra, oppure se arretrerà Quirini sulla prima linea di difesa. In attacco potrebbe partire da subito Costantino che è rientrato a Perugia dopo uno stop piuttosto lungo.

Ma, come sempre, al di là del modulo e degli uomini, sarà fondamentale l’approccio che i rossoneri avranno ad un match da sfruttare al meglio: intanto per rimettere in moto la classifica e, poi, per evitare di far riaccendere il malumore dei tifosi, dopo la pesante battuta a vuoto di Perugia.

Infine Lucchese-Sestri Levante, in programma venerdì, con inizio alle 20.30, sarà arbitrata da Stefano Striamo di Salerno, alla sua prima direzione di gara con i rossoneri.

Emiliano Pellegrini