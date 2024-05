Lucchese - Il presente & il futuro. Iscrizione: tanti gli obblighi da rispettare

In attesa che il presidente Bulgarella renda noto il nome del nuovo direttore sportivo, l’attenzione si sposta sui play-off che la Lucchese non è riuscita a centrare dopo due stagioni consecutive. Non è un caso che, a farla da protagoniste, siano le seconde squadre di Juventus ed Atalanta (si dice che l’anno prossimo arriverà in Lega "Pro" anche il Milan "2").

Nel primo turno "secco" c’è stato un risultato sorprendente, quello del Rimini, che è andato a vincere al "Barbetti" di Gubbio, là dove la Lucchese era, invece, era stata battuta. E, così, dopo diverse stagioni, anche la squadra di Braglia è uscita di scena al primo turno. Il gol-partita dei romagnoli di Troise è stato messo a segno dal centravanti Cernigoi, a cinque minuti dalla fine. Da ricordare che il Rimini è entrato come decimo nella "griglia" dei play-off e, dunque, il suo risultato è senz’altro da considerare il più sorprendente del primo turno.

Ha sfiorato il colpaccio il Pontedera di Canzi e degli ex rossoneri Espeche e Martinelli che hanno pareggiato per 2 a 2 all’"Adriatico" di Pescara. Dopo un’ autorete di Milani, ci ha pensato Cuppone a portare in vantaggio i suoi con una doppietta. Bello, anche se inutile, il pari di Del Pupo. Grazie al miglior piazzamento in campionato, si è qualificato il Pescara.

Niente da fare, infine, per l’Arezzo che, al "Moccagatta", è stato battuto dalla Juventus Next Gen per 2 a 0, con reti di Savona e dell’ex centrocampista rossonero Damiani.

Il secondo turno, a gironi, sempre con gara secca, si giocherà sabato prossimo. Questi gli accoppiamenti: Pescara-Juventus Next Gen e Perugia-Rimini. I pronostici sono incerti. Da ricordare che la Carrarese entrerà in azione nel prossimo turno della fase nazionale e, più avanti, anche la Torres.

Tornando al tema dei direttori sportivi, la Spal ha deciso di non rinnovare l’accordo con Filippo Fusco. Il presidente Tacopina ha cominciato a sondare il terreno. Il sogno è Giuseppe Magalini, attualmente al Catanzaro che, però, ha offerte anche dalla "B".

Ricordiamo, infine, che il 4 giugno (l’11 dello stesso mese per le semifinaliste dei play-off) scade l’iscrizione al prossimo campionato di "C", cui sta lavorando la società rossonera. Ben 15 le prescrizioni previste che possiamo così sintetizzare: domanda di ammissione; modelli a garanzia della prima richiesta; modello dichiarazione requisiti società assicurative; censimento; modulo rappresentanza legale, foglio notizie articolo 22 bis NOIF; autocertificazione pagamento debiti; certificazione idoneità impianto; dichiarazione di impegno; fac simile modello misure terreno di gioco; fac simile modello certificazione illuminazione; fac simile pianta stadio con posti; schema servizi igienici per gli spettatori; informativa sul trattamento dei dati personali. Tutto sarà poi esaminato dalla Covisoc.

Emiliano Pellegrini