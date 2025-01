Lucchese - Il punto. Catanese e Saporiti squalificati: fuori con la Pianese. E per Costantino è saltato il prestito con il Catania

Dalle parole ai fatti. La nuova società targata Sanbabila, in attesa di sapere come andrà a finire il dialogo con gli australiani del Racing City Group, è chiamata a dare un seguito alle promesse fatte dal nuovo direttore generale Veli in conferenza stampa: che, cioè, i primi rinforzi, da tre a quattro, a seconda se ci saranno altre uscite, arriveranno all’inizio della settimana. A maggior ragione alla luce delle squalifiche alle quali andranno incontro sia Catanese che Saporiti, con la panchina già di per sé ridotta all’osso.

Bisogna anche capire chi si occuperà del mercato, se Ferrarese da solo, oppure insieme a Matarese e a Bruno, se non, addirittura, a Vitaglione che sembra abbia avuto un ruolo decisivo nel passaggio di Quirini al Milan Futuro, ma del quale, però, si sono perse le tracce. L’altra sera contro l’Ascoli – che ha esonerato Di Carlo via Instagram (!?) – , in panchina, con Gorgone, c’era anche Costantino. Mistero: ma il centravanti non era stato dato in prestito al Catana, in cambio, magari, di Chiricò? Anche un sito, però, conferma che il prestito, alla fine, non si sarebbe concretizzato.

I ruoli da coprire sono noti: un difensore, un centrocampista ed un attaccante. Per la trasferta di domenica prossima, a Piancastagnaio, ci sarà spazio dal primo minuto per Fedato, chiamato a sostituire Saporiti, salito, nel frattempo, a quota cinque gol, come trequartista, mentre Gorgone spera di recuperare Fazzi.

Emil. Pell.