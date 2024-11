Lucchese - Il punto. Sabbione torna al centro in difesa. Con lui ci sarà anche Gasbarro

Mentre la "partita" societaria sembra essere arrivata ad un epilogo positivo e, per molti versi, inatteso, c’è l’altra partita, quella di lunedì sera, sul campo, contro il Pontedera, che la Lucchese dovrà provare con rinnovata forza a vincere per staccare, intanto, i granata degli "ex" Menichini ed Espeche e fare, così, tre passi in avanti verso una posizione meno critica della classifica.

Assente di rilievo nel Pontedera quel Daniele Ragatzu che, quando giocava nell’Olbia, spesso e volenti ha castigato i rossoneri, fermato per tre giornate dal giudice sportivo.

Dal canto suo Gorgone ha tutto il gruppo a disposizione, a parte i soliti infortunati di lungo corso, come Giacchino e Fedato. Torna a disposizione il portiere Palmisani, ma l’impressione è che toccherà ancora all’esperto Coletta difendere la porta rossonera in un match molto delicato.

In difesa potrebbe essere riproposta, dopo continui cambiamenti, la coppia di inizio campionato, con Sabbione (foto) e Gasbarro al centro ed uno tra Fazzi e Frison alla loro destra. A metà campo ancora Visconti, in attesa del recupero di Welbeck. Infine, in attacco, Magnaghi, altro "ex" di turno e Saporiti. Per l’occasione la società ha stabilito prezzi più che popolari: 5 euro in curva, 8 in gradinata e 10 in tribuna.

Emil. Pell.