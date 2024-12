Lucchese in difficoltà: infortuni e squalifiche complicano la trasferta a Sassari

Di questa Lucchese, che è scivolata nei bassifondi della classifica, si può dire tutto, ma non certo che sia fortunata. Non passa settimana, infatti, che Gorgone non sia costretto a fare i conti con squalificati ed infortunati. Anche in vista della trasferta di Sassari, ultimo atto del girone di andata, mancheranno all’appello sia Sabbione (nuovamente squalificato) che Magnaghi (infortunio a una caviglia), con Tumbarello, Catanese e Costantino non al meglio della condizione. E, così, il trainer rossonero dovrà ritoccare per l’ennesima volta il reparto difensivo.

L’impressione è che Gorgone sia orientato a confermare il modulo con quattro difensori, sia pure con due esterni bassi che sono soprattutto dei laterali, come Gemignani e Visconti, richiamando Fazzi, che ha scontato il turno di squalifica, a giocare al centro come "regista" al fianco di Gasbarro. Soluzione che permetterebbe di impiegare Gucher, alla sua terza presenza, in mezzo al campo ad orchestrare la manovra offensiva.

Ma c’è anche una seconda alternativa, con Fazzi terzino, Gucher e Gasbarro più Visconti, con Gemignani "dirottato" a centrocampo.

In attacco Costantino tornerà dal primo minuto ed avrà il sostegno di Saporiti e di quel Quirini che, con Gorgone, è diventato un po’ uomo ovunque da metà campo in avanti, se non, addirittura, attaccante aggiunto. Sarà, come sempre, la seduta di rifinitura di domani a sciogliere gli ultimi dubbi che riguardano, soprattutto, le condizioni fisiche di Costantino (risentimento al tendine). Se anche l’ex etneo dovesse dare forfait, spazio a Sasanelli, più che al giovane Selvini. Al momento una formazione di partenza potrebbe essere questa: Palmisani; Fazzi, Gucher, Gasbarro, Visconti; Tumbarello, Catanese, Gemignani; Quirini, Saporiti, Costantino. Ma è solo un’ ipotesi.

La Lucchese che sbarca domenica pomeriggio al "Vanni Sanna" troverà una Torres rinvigorita dal successo esterno di Carpi, servito ad interrompere una mini-striscia negativa fatta di ben tre sconfitte consecutive (in casa con l’Ascoli, a Ferrara con la Spal e in casa con l’Entella) che, al momento, l’hanno estromessa dal giro promozione (ora i sardi sono quarti, ma a sette lunghezze delle prime due in classifica).

Anche Greco dovrà rinunciare a due "pedine" importanti come l’ex pisano Mastinu (deve scontare la seconda giornata di squalifica) e l’altro centrocampista Masala che, a Carpi, ha riportato la lesione di primo grado del bicipite femorale della gamba destra e ne avrà per trenta-quaranta giorni. Ricordiamo che, nella Torres, gioca l’ex centravanti rossonero Nanni. Una trasferta che, per i rossoneri, si annuncia quanto mai impegnativa e dove servirà una grande attenzione sulle palle inattive ed una costante presenza in ogni momento del match.

Infine, dopo aver ricordato che il Gubbio è ripartito con Fontana, a Sestri Levante è stata scelta, al momento, la soluzione interna: al posto di Scotto c’è il vice Russo. E Prosperi si è dimesso dalla guida della Pianese.