Lucchese - La campagna d’inverno. Vertice per programmare il mercato

Mentre nella sede del gruppo Bulgarella, a Pisa, si continua a lavorare, sia pure sotto traccia, per trovare un acquirente serio e solido che possa rilevare la società e garantire alla Lucchese un futuro senza "turbolenze", ieri Lo Faso, Conte e Ferrarese sono stati visti in un ristorante di Lucca, in quello che, evidentemente, si è trattato di un normale pranzo di lavoro. Non sappiamo quale sia stato il "piatto del giorno", ma è probabile che si sia parlato, vista la presenza del "ds" Ferrarese, dell’ormai imminente riapertura della finestra invernale del mercato, prevista ufficialmente per il prossimo 2 gennaio. Non pensiamo, invece, che sia stato affrontato il discorso riguardante l’eventuale cessione della società, che rimane sempre dietro l’angolo, perché quella non era la sede più opportuna.

Per quanto riguarda il mercato, bisogna capire che tipo di imput riceverà Ferrarese: se, prima di tutto, dovrà sfoltire l’attuale organico, alleggerendo fin dove sarà possibile l’attuale foglio paga, rinunciando a giocatori non più funzionali al gioco della squadra (con la speranza che poi rimangano delle risorse economiche per portare dentro almeno tre-quattro nuovi giocatori). L’impressione, tuttavia, è che molto si lavorerà sugli scambi, senza passaggio di denaro. Ma capiremo presto la strategia decisa dalla società, perché il mercato è ormai alle porte.

Intanto arrivano buone notizie dal campo. Magnaghi e Sabbione stanno decisamente meglio e saranno a disposizione di Gorgone per il delicatissimo derby contro l’Arezzo. Per quanto riguarda Catanese si sta lavorando per confezionare una mascherina protettiva del viso, dopo la rottura del setto nasale. Poi dipenderà dal giocatore decidere se potrà sopportarla durante il gioco, senza creargli problemi. Difficile, al momento, dire se il centrocampista sarà disponibile. Lo scopriremo nel corso della conferenza stampa di presentazione del derby con gli amaranto di Troise.

Restando alla squadra, il recupero di Sabbione – che in questo caso tornerà a fare il difensore centrale – , permetterà al trainer di presentare il trio difensivo Frison, Sabbione e Gasbarro, con Dumbravanu e Cartano prima alternative. A centrocampo tutto dipendeerà se giocherà o meno Catanese. Con l’ex aretino al suo posto, i cinque dovrebbero essere Quirini, Tumbarello, lo stesso Catanese, Visconti e uno tra Gemignani ed Antoni. Con Catanese fuori per precauzione, assieme a Quirini e Tumbarello dovrebbero esserci Visconti, Gemignani, Antoni, a meno che Gorgone non decida per l’inserimento di Djibril. In attacco ancora Saporiti a sostegno di Magnaghi, sicuramente il più in forma in questo momento.

Sarebbe importante che la Lucchese riuscisse a conquistare i tre punti che la porterebbero a quota 20 (e la partita di Sassari ancora da giocare), ovviamente da raddoppiare nel "ritorno" e ritenuta necessaria per scongiurare i futuri play-out.

Emiliano Pellegrini