Lucchese - La sorpresa. La Pantera piace a Londra

Che ci azzecca (come direbbe l’ex pm Antonio Di Pietro) la Racing City Group Global, con sede a Londra, con la Lucches? Se è vera la voce in base alla quale la Racing, attraverso due suoi rappresentanti, Justin Davis e Morris Pagniello, avrebbe presentato all’avvocato Longo un’ offerta per l’acquisizione del club rossonero? La risposta dovrebbe darla il presidente Longo che, a dire il vero, nella conferenza stampa di presentazione, non ha, certo, brillato per trasparenza. Tutt’altro, dal momento che proprio sui probabili nuovi finanziatori si è limitato a dichiarare che i nomi saranno svelati tra una quindicina di giorni. Fra questi ci sarà la Racing? Vedremo.

Intanto abbiamo dato un’ occhiata su internet per capire di che cosa si occupa la società con sede a Londra e chi sono i suoi rappresentanti. E la scoperta è, a dir poco, stupefacente. La società italo-australiana si occupa di gestioni sportive, della quale farebbe parte anche Achraf Lazaar, ex terzino di Newcastle e Palermo e, nel caso specifico, il suo scopo sarebbe quello di garantire il futuro della Lucchese, assicurandone la crescita, la stabilità ed il successo dal punto di vista sportivo. I suoi rappresentanti, come detto, sono Justin Davis (che sui suoi social ha postato "è tempo di salvare Lucchese 1905") e Morris Pagniello. In realtà il vero nome di quest’ultimo è Maurizio Antonio Pagniello, nato il 25 marzo 1977 a Melbourne, in Australia, di nazionalità italiana. Ha giocato al calcio, come attaccante. Nel 2000 lo troviamo nella Under 19 del Torino; poi alla Honved, di qui al Roda, al Telstar, al Metro Stars, alla Sansovino e, infine, nel Savona. Nel 2006 si è ritirato. E’ sempre lui il personaggio intermediario e responsabile dell’operazione che ha portato gli arabi ad acquistare, nel 2023, l’8% del Novara nella persona di Naser Altamimi per conto del Racing City Group.

Ma Pagniello è stato anche per qualche mese presidente del Trento nella stagione 2015.

Emiliano Pellegrini