Lucchese - La squadra. Magnaghi e Sabbione recuperati

Le notizie che arrivano dal campo confermano il recupero di Sabbione e Magnaghi, mentre permane l’incertezza sull’impiego di Catanese, eventualmente con una mascherina protettiva sul viso. Non saranno disponibili, oltre a Fazzi squalificato, Welbeck (che dovrà effettuare un ulteriore esame in modo da avere il via libera per tornare a giocare); ovviamente Fedato, fermo da parecchie settimane; mentre hanno accusato qualche acciacco Dumbravanu e Costantino che, però, dovrebbero essere recuperati.

Sarà, comunque, la seduta di rifinitura di domani pomeriggio a sciogliere tutti i dubbi. Al momento la formazione più probabile dovrebbe essere questa: Coletta; Frison, Sabbione, Gasbarro; Quirini, Tumbarello, Djibril, Visconti, Gemignani (Antoni); Saporiti, Magnaghi.

L’arbitro sarà Di Loreto di Terni che, in questa stagione, ha diretto Pianese-Gubbio (3-1), Entella- Legnago (3-1), Sestri Levante-Spal (1-3), Legnago-Pontedera (2-3) ed Arezzo-Ascoli (2-1). Particolare curioso: ricorre spesso il numero "3" nelle gare da lui dirette.

Emil. Pell.