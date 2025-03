Lucchese - La stangata del giudice sportivo. Due mesi di stop al "diesse" Ferrarese

Stangata del giudice sportivo sulla Lucchese. Mentre l’allenatore Gorgone è stato fermato per una giornata, come prevedibile e un turno lo ha preso Gasbarro, come preventivato, il direttore sportivo Ferrarese è stato squalificato fino al 20 maggio "per aver tenuto – si legge nella motivazione – condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti del direttore di gara, anche quando stava uscendo dal terreno di gioco, sanzione aggravata in quanto dirigente addetto all’arbitro". Dunque, sabato, a Legnago, ci sarà il solo Testini con il team manager Mele; mentre dovrà essere designato un dirigente addetto all’arbitro. Che, a Legnago, sarà D’Eusanio di Faenza.

Intanto, in attesa di vedere quale sblocco prenderà la crisi societaria (composizione negoziata alla Camera di commercio o direttamente libri in tribunale), con la Lucchese che, comunque sia, dovrebbe portare regolarmente a termine la stagione, anche nell’ultimo turno di campionato, i risultati hanno, per così dire, "giocato" a favore dei rossoneri. A prescindere dal fatto che il favore Gucher e compagni se lo sono fatti da loro stessi, battendo il Campobasso. Tra le squadre invischiate in zona play-out l’unica ad aver vinto è stata quella di Gorgone che, a parte la gara di Piancastagnaio, sta avendo un passo da play-off. Il Milan Futuro non è andato oltre il pari casalingo contro il Pontedera; la Spal ha perso nuovamente in casa per mano della Ternana; il Legnago è uscito sconfitto da Perugia; infine il Sestri Levante ha pagato dazio a Chiavari contro l’Entella.

E, così, ad appena sei giornate dalla conclusione, la classifica "bassa" dice: Lucchese punti 29; Spal 28; Milan Futuro 24; Sestri Levante e Legnago 23. Nel prossimo turno ci sarà lo scontro diretto tra Legnago e Lucchese, mentre il Milan Futuro sarà di scena ad Arezzo, il Sestri in casa con il Pescara e la Spal in trasferta a Pineto. Un turno tutt’altro che agevole per i rossoneri di Gorgone, dal momento che i veneti hanno dimostrato di attraversare un buon momento di forma.

Dall’allenamento di Saltocchio risulta che Tumbarello è in fase di recupero, ma difficilmente sarà pronto per sabato; più probabile che torni in occasione della sfida successiva contro la Ternana; Ballarini ha recuperato da un leggero affaticamento che lo aveva costretto a saltare la gara con il Campobasso e, dunque, sarà a disposizione. Niente da fare, ovviamente, per Saporiti. Per un Antoni che torna, scontato il turno di squalifica, come detto c’è Gasbarro out (era in diffida). Mentre in difesa giocheranno Gucher, Benedetti e Rizzo; a metà campo spazio a Gemignani, Ballarini, Visconti Catanese, Antoni; Selvini e Magnaghi le punte.

Emiliano Pellegrini