Lucchese - La trasferta nel limbo. A Rimini l’ultima di Gorgone & C.

Oggi a tenere banco non è la cessione della società rossonera alla Sanbabila di Milano – che ha destato e continua a destare molte perplessità per il modo con la quale l’ormai ex "ad" Lo Faso l’ha ceduta per la cifra di 450mila euro, pagabili oltretutto a rate – , ma il campionato. Si dà, infatti, il caso che, oggi, sia in programma la trasferta di Rimini, su un campo solitamente avaro di soddisfazioni per i rossoneri, dove la Lucchese è chiamata, pur nel contesto di una settimana a dir poco "turbolenta", a disputare una partita ricca di orgoglio e temperamento, dal momento che, in palio, ci sono pesanti punti-salvezza. Anche se per molti, con Gorgone e Testini in testa, rappresenterà un passo d’addio.

Alla vigilia il trainer dei romagnoli, Buscé, ha dichiarato che non si fida di una Lucchese in crisi, ma ha ricordato che, oltre a Falbo, Gorelli e Lepri, mancherà anche Cioffi, con i nuovi Gagliano e Conti in panchina. Passando al fronte rossonero, sono ancora out sia Welbeck che Frison, mentre non è al meglio Gucher che dovrebbe, pertanto, partire dalla panchina. Sul piano del modulo dovrebbe essere confermata la difesa a quattro, con Fazzi, Sabbione, Gasbarro e Visconti davanti al rientrante Palmisani. A centrocampo, con Quirini a destra, ci saranno Tumbarello, Catanese ed Antoni; mentre Saporiti e Magnaghi completeranno il tandem d’attacco. Prime alternative, Gemignani, Sasanelli, Selvini.

Da segnalare che non c’è stata alcuna dichiarazione pre-partita né da parte di Gorgone né di Testini, ormai con le valigie in mano, data l’attuale situazione. E’ scontato che, all’inizio della prossima settimana, l’attuale staff tecnico non sarà più lo stesso. Oltre a Gorgone e Testini dovrebbero cambiare altri collaboratori. (A proposito: il presidente Giuseppe Longo, rispondendo a un sito specializzato, ha detto di non conoscere Giuseppe Vitaglione che, in una trasmissione televisiva, sarebbe stato accostato alla Lucchese come rappresentante temporaneo del club e che "l’unico rappresentante della società al momento sono io, oltre a Riccardo Veli e Umberto Bruno che abbiamo già provveduto a ufficializzare"). Novità sono previste, infine, nel consiglio di amministrazione.

Chiudiamo con il turno di campionato. Una giornata, la quarta del girone di ritorno, che, sulla carta, non sarebbe, poi, così brutta per la Lucchese, con il Legnago in casa, ma alle prese con l’Arezzo che continua a rinforzarsi (ha preso Capello dalla Carrarese), con lo scontro diretto Spal-Sestri Levante e con la trasferta del Milan Futuro ad Ascoli. Se la Lucchese dovesse perdere anche a Rimini, non dovrebbe vedere peggiorata la propria posizione di classifica che rimarrebbe, comunque, molto precaria. L’inizio del match del "Romeo Neri" è per le 17,30. Arbitra Migliorini di Verona.

Ricordiamo, infine, che, domani pomeriggio, alle 18, al museo rossonero sotto la curva Ovest, il sindaco Pardini e l’assessore allo Sport, Barsanti, incontreranno i tifosi per un confronto sulle recenti vicende societarie.

Emiliano Pellegrini