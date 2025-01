Lucchese - La trattativa va avanti. Un legame porta Davis in rossonero

Venerdì sera la Lucchese ha vinto, dopo ben due mesi dall’ultimo successo contro il Pontedera, davanti alla nuova proprietà, al presidente Longo e a tutto lo staff dirigenziale, ma, soprattutto, all’emissario della Racing City Group, Ettore Serra, ex proprietario del Chieti, che sta trattando per conto di Justin Davis e Maurizio Antonio Pagniello l’ingresso con soldi freschi, in grado di garantire un futuro alla società rossonera e di dar manforte alla Sanbabila. Cosa che, tra l’altro, pur senza citare i nomi, aveva preannunciato lo stesso Longo nella prima conferemza stampa.

La "nave" dovrebbe arrivare in porto già nelle prossime ore, come si evince anche dalle notizie che arrivano dai due soci della Racing City Group dai propri profili social.

Subito dopo la fine della gara contro l’Ascoli, i due soci del gruppo con sede a Londra hanno fatto i complimenti alla squadra, "condividendo" dei video di esultanza arrivati direttamente dal "Porta Elisa". E proprio questo "movimento" ha fatto sì che la trattativa subisse una netta accelerata, anche perché le prossime scadenze incombono e la Sanbabila non potrebbe, da sola, farne fronte.

Davis ha dichiarato, inoltre, che, per lui, entrare nella Lucchese significherebbe omaggiare il ricordo del padre del suo miglior amico, Umberto Polizzi. Davids è molto legato al figlio di Polizzi, Franco, nato anche lui a Melbourne, dopo che il padre Umberto si era trasferito nel nuovissimo continente, assieme all’altro figlio, Michele, all’inizio degli anni ottanta del secolo scorso.

Umberto Polizzi era il fratello di Gino Polizzi, presidente e colonna portante della Pugilistica Lucchese, scomparso nel marzo del 2017. Una figura importante per la pugilistica, allenatore e da sempre scopritore di talenti. Umberto Polizzi, invece, è morto nel 2021 e da qui nasce il desiderio di Davis di portare avanti questa trattativa per rinsaldare il legame con Lucca. Un legame forte quello lega Justin Davis e Franco Polizzi che nasce da molto lontano che il CEO della Racing City Group ha confermato anche al nostro giornale.

Ecco, quindi, svelato un altro dei motivi che legano uno dei rappresentanti della società italo-australiana alla nostra città. Se dovesse andare in porto questa trattativa con l’avvocato Longo, bisognerà capire se sarà Davis a fare l’amministratore delegato, anche perché lo stesso Longo, nel corso della conferenza stampa di mercoledì, ha dichiarato a chiare note che lui sarà solo il presidente. Ci sarà da capire anche quale sarà il ruolo di Ettore Serra che, con il calcio, ha avuto a che fare con il Chieti, dove ha ricoperto anche il ruolo di presidente.

I tempi, dunque, dovrebbero essere maturi e, come hanno confermato Davis e Pagniello, già nelle prossime ore ci dovrebbe essere l’annuncio ufficiale. Ecco, quindi, chi sarebbero i nuovi investitori.

Alessia Lombardi