Lucchese - La voglia di riscossa. Gorgone: "A Terni senza paure"

A Terni senza complessi riverenziali di sorta, pur nel massimo rispetto dell’avversario. E’ questo il messaggio che Giorgio Gorgone ha lanciato alla vigilia dell’impegnativo match del "Liberati".

"La squadra – ha spiegato il trainer – deve ritrovare un po’ di spensieratezza, che non vuol dire leggerezza, anzi: serve moltissima attenzione. L’umore non era dei migliori dopo il Legnago, contro cui abbiamo sprecato un’ occasione importante (e non è la prima volta); poi, però, è tornata in tutti la convinzione che possiamo lasciarci alle spalle questo momento poco felice. Andiamo ad affrontare un avversario molto forte, ma noi abbiamo bisogno di recuperare i troppi punti persi per strada, per cui dobbiamo pensare solo a noi stessi, a disputare una grande partita, che rimane, ovviamente, impegnativa".

"La Ternana – ha aggiunto il tecnico – è solita “comandare” la gara ed ovviamente toccherà a noi farci trovare pronti nelle ripartenze. Del resto anche a Chiavari siamo riusciti a fare una partita di sacrificio, contro una grande squadra. E, poi, il calcio è bello, perché, a volte, gli episodi spostano la gara. Nelle ultime partite abbiamo avuto un calo di energia, accompagnato ad un calo di sicurezza, di spensieratezza, come dicevo, che, invece, dobbiamo ritrovare".

Poi Gorgone ha analizzato alcune situazioni tattiche, a cominciare dal modulo con due attaccanti di ruolo, Costantino e Magnaghi insieme. "Possiamo riproporlo a seconda delle circostanze e del momento – ha aggiunto il trainer – , ma contano altre cose, contano gli episodi. Contro il Legnago, tanto per dire, il gol era evitabile. Coletta? E’ andato bene. In settimana, ho visto una squadra molto concentrata. Se firmerei per un pareggio? Per come sono io, no; ma dobbiamo essere obiettivi. A volte si deve provare a non prenderle. Poi, comunque, ci sono i giocatori in campo che, a volte, avvertono di poterla vincere o a volte hanno avvertito di aver fallito alcune vittorie che erano meritate. In ogni caso la Lucchese non è una squadra allo sbando, ma una squadra che, per quello che ha prodotto, ha raccolto poco. Le critiche? Vanno accettate. Mi dispiace che ci siano stati fraintendimenti: tutti dobbiamo capire le emozioni degli altri".

Infine Gorgone ha analizzato la situazione degli infortunati ed ha detto: "Sabbione è disponibile; Gasbarro è aggregato; Fedato e Giacchino out; Gucher ancora non disponibile. La società sta valutando con Robert il da farsi. Welbeck sta meglio. E’ venuto al campo. Quello di qualche giorno fa è stato un momento delicato: sono stati 30 secondi preoccupanti; ora il giocatore dovrà fare tutti gli esami del caso; conta la salute prima di tutto". Nessun accenno a quando il ghanese potrà tornare a giocare.

Di formazione Gorgone, come sempre, non ha parlato, ma è probabile che, oggi, alle 15, a Terni scendano in campo: Coletta; Fazzi, Sabbione, Dumbravanu; Quirini, Gemignani Tumbarello, Catanese, Antoni; Costantino, Saporiti. Arbitra Pezzopane dell’Aquila.

Emiliano Pellegrini