LUCCHESE - L’ADDIO. Quirini: "Grazie. Non vi scorderò»

Ettore Quirini, come ampiamente anticipato nei giorni scorsi, è un nuovo giocatore del Milan Futuro (foto). Sui social ha salutato così. "Cara Lucca, è con il cuore pieno di emozione che ti scrivo questo messaggio. Mi hai accolto come un bambino, che per la prima volta si trovava a fare il calcio dei grandi... Lucca, compagni, tifosi. Mi avete reso uomo, mi avete fatto imparare tante cose, ve ne sarò per sempre grato. Mi hai fatto conoscere compagni, colleghi, amici che sicuramente porterò sempre con me. Ci tengo a ringraziare i tre allenatori avuti... Un grandissimo ringraziamento a Simone Angeli che, da quando sono arrivato, mi ha sempre spinto a migliorarmi e a credere in me stesso. Vorrei ringraziare in modo speciale anche mister Gorgone ed il suo staff, non siete stati un semplice staff ma molto di più! Mi porterò dentro per sempre il rapporto di stima e di lavoro che abbiamo avuto in questo anno e mezzo!".