Lucchese - L’analisi con il neopresidente: "Domani faremo il punto sullo staff tecnico e sul resto». Longo: "Pari utile, ora il futuro»

La Lucchese, dopo aver fatto l’abbonamento, per così dire, a subire tre gol a partita (tre con la Spal, tre a Gubbio, tre in casa con il Pineto), a Rimini ha mantenuto inviolata la propria porta. Il pareggio non ha modificato di una virgola la classifica in zona play-out, dove Spal, Lucchese, Sestri Levante e Milan Futuro (ieri la squadra di Bonera era in vantaggio ad Ascoli fino a due minuti dalla fine, poi ha subìto il pari in mischia) stanno sgomitando, con la speranza che arrivi a fare loro compagnia qualche altra squadra, tra quelle più vicine, come Pontedera e Gubbio.

Sulla prestazione della Lucchese a Rimini abbiamo raccolto il parere del neopresidente Giuseppe Longo. "E’ stato un punto importante – ha detto il massimo dirigente – , anche se, per le occasioni create, la squadra avrebbe potuto tornare a casa con un risultato diverso. Un vero peccato per le occasioni perse". In merito alla vicenda allenatore, il presidente ha poi confermato: "Martedì sarò a Lucca e assieme allo staff faremo il punto della situazione e valuteremo il tutto".

Longo, dunque, non si è volutamente… sbottonato. Può voler dire che non è stato ancora scelto l’eventuale sostituto di Gorgone. E, all’inizio della settimana, sarà reso noto il luogo dove si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della nuova società, prevista per mercoledì pomeriggio.

