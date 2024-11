Lucchese - L’anniversario. Il club di Camigliano ha 40 anni. Festa con tanti ex rossoneri

Il Lucchese Club Camigliano ha festeggiato i quarant’anni dalla sua fondazione. E lo ha fatto con una bella festa nei locali parrocchiali di Segromigno in Monte, gentilmente messi a disposizione da don Damiano Pacini.

A fare gli onori di casa lo storico presidente Eugenio Spadoni ed il suo vice Fabio Pera che hanno accolto alcune "vecchie glorie" rossonere ed una rappresentanza della nuova Lucchese. Erano presenti: Marcello Montanari, Carlo Pascucci, Tano Salvi, Massimo Spigoni, Tony Carruezzo, Gabriele Baraldi e Bruno Russo. Ma anche giocatori più recenti come Mattia Lombardo, Matteo Nolè, Marco De Vito, Matteo Meucci e Leandro Casapieri.

Alla serata ha partecipato anche Giancarlo Favarin, allenatore rimasto nel cuore dei tifosi della Lucchese e non sono mancati nemmeno i giocatori lucchesi "doc" come Ettore Quirini, Niccolò Fazzi, Andrea Gemignani ed Edoardo Antoni, accompagnati dal direttore sportivo Claudio Ferrarese che ha consegnato una maglia con il numero quaranta al presidente del club, Spadoni.

Presenti anche le istituzioni, con l’assessore allo Sport del Comune di Lucca, Fabio Barsanti, il sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro, con il suo vice Matteo Francesconi. Una bella serata, dove i tifosi rossoneri hanno rinnovato il loro appoggio alla squadra in questo momento di grande difficoltà, perché soltanto tutti insieme uniti si possono superare gli ostacoli.

Non ci sono state polemiche, ma soltanto un altro grande gesto d’amore verso i colori rossoneri. "Lucca United", con Stefano Galligani, ha consegnato una targa ricordo al club di Camigliano per ringraziarlo del grande lavoro svolto in questi anni. Visibilmente commosso, Eugenio Spadoni ha ringraziato i partecipanti assieme a Fabio Pera, ricordando i tanti anni trascorsi al fianco della Pantera, alla quale non hanno mai fatto mancare il sostegno e continueranno sempre a farlo.

Alessia Lombardi