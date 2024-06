Lucchese - Le mosse di mercato. Tumbarello si allontana, c’è Antoni

Fumata molto grigia per quanto riguarda l’eventuale rinnovo del contratto di Giorgio Tumbarello con la Lucchese. Queste le risultanze dell’incontro che Bulgarella ha avuto ieri pomeriggio a Roma con il procuratore del ventottenne centrocampista siciliano.

Per quello che si sa, il presidente ha proposto un nuovo contratto biennale con cifre ritoccate rispetto a quelle percepite lo scorso anno. L’altra "parte" ne ha preso atto, ma si è riservata di dare una risposta nel giro di qualche giorno. E’ evidente che Tumbarello, assieme al suo procuratore, sta vagliando altre proposte, una delle quali sembra sia arrivata da una squadra di serie "B", più altre di Lega "Pro" a condizioni molto più vantaggiose. Di qui la attuale risposta con un "ni" alle offerte rossonere. Probabilmente, se la Lucchese avesse proposto al centrocampista il rinnovo del contratto a gennaio, dopo la conclusione del mercato invernale, oggi le cose sarebbero diverse.

Ora l’attenzione di Bulgarella si sposta sull’altro giocatore "libero", il difensore Benassai, ritenuto con ragione un elemento di grande affidabilità per la categoria.

E’ probabile che l’incontro con il manager di Benassai, al quale non mancano proposte allettanti, avvenga la prossima settimana, quando a Lucca arriverà anche l’allenatore Gorgone per fare il punto della situazione in vista delle prossime operazioni di mercato, sia in entrata, che in uscita, che figurano sul taccuino del presidente, più che mai deciso, in questa fase, a muoversi in prima persona. Ma, forse, sarebbe molto più logico se Bulgarella si avvalesse della collaborazione di un direttore sportivo che lo sollevasse dall’impegno di andare lui stesso a parlare con i procuratori.

Intanto, per completare il reparto difensivo, è certo l’arrivo del venticinquenne lucchese Edoardo Antoni che ha giocato le ultime due stagioni nel Tau, in serie "D", risultando uno dei punti di forza della formazione guidata da Venturi. Antoni può giocare sia a destra che a sinistra in una difesa a quattro.

Nel frattempo sono riprese a circolare le "voci" di mercato. Una di queste parla di un interessamento della Lucchese per il trequartista Marcelo Orellana Cruz, ventitreenne nato a Milano, ma con passaporto del Cile, che lo scorso anno, nella Varesina, in serie "D", ha realizzato 12 reti su 36 gare (4 gol nella stagione precedente). Al giovane fantasista è interessata, oltre al Perugia, anche la Vis Pesaro di Roberto Stellone. Dunque potrebbe profilarsi, in qualche modo, un derby tra ex trainer del Frosinone.

In tema di allenatori, invece, è ufficiale l’ingaggio da parte dell’Arezzo di Troise che ha lasciato il Rimini che, a sua volta, ha tesserato Buscè; mentre Alberto Villa, ex Francavilla, è finito nel mirino del Pontedera, a caccia del sostituto di Canzi che, nella prossima stagione, allenerà la Juventus Women.

Emiliano Pellegrini