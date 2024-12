Lucchese - Le nuove mosse del mercato. Via Costantino per ‘salvare’ Quirini e Saporiti

A mercato ancora ufficialmente chiuso (riaprirà il 2 gennaio), a tenere banco sono le voci, le indiscrezioni e, magari, anche qualche fake news. E, come era prevedibile, è caccia aperta agli attaccanti, magari navigati, che non passano mai di moda.

C’è un nome sulla bocca di tutti ed è quello del ventiquattrenne Giovanni Bruzzaniti del Pineto, arrivato a quota 11 gol, dopo la tripletta realizzata contro la Lucchese, anche se con la complicità della stessa difesa rossonera. A bussare alla porta del Pineto sarebbero state due formazioni di serie "B", Modena e Brescia, mentre in "C" lo vorrebbero Foggia, Ternana, Trapani e Pescara. Un po’ tutte le squadre cercano gli attaccanti. Una di queste è la Casertana che sembrava fosse interessata a Costantino che aveva provato ad ingaggiare in estate; ma, dopo che il centravanti si era accordato con la Lucchese, il club campano ha virato con decisione sul poderoso Vano, in uscita dall’Avellino.

E, così, per Costantino, che qui non ha reso come tutti si aspettavano, potrebbe riaprirsi la porta della Pro Vercelli, dove il trentaquattrenne ha già giocato nella stagione 2020-2021, segnando 5 gol in campionato, più 3 nei play-off. La squadra piemontese, che ha gli stessi punti della Lucchese, 19 e che occupa la quint’ultima posizione nel girone "A", ha cambiato di recente l’allenatore: via Paolo Cannavaro, dentro Marco Banchini. Anche se la trattativa con la Pro Vercelli non è stata ancora definita, è molto probabile che, sabato prossimo, a Gubbio, Costantino non giocherà e, quasi sicuramente, toccherà ancora a Sasanelli fare da terminale offensivo. Perché Magnaghi, che sta recuperando dopo l’infortunio alla caviglia, non è ancora al cento per cento e potrebbe partire dalla panchina, ma essere di nuovo in pista nella successiva gara casalinga contro la Spal. Comunque aspettiamo il report settimanale previsto nei prossimi giorni per avere un quadro veritiero sulla situazione degli infortunati. E, mentre la squadra ha ripreso gli allenamenti a Saltocchio, il "ds" Ferrarese è impegnato nel cercare rinforzi, senza essere costretto a cedere i "pezzi" migliori, vale a dire Quirini e Saporiti. Ma, per riuscirci, deve mettere in campo un "piano" articolato: convincere i due giocatori a rinnovare il contratto, proponendo un sostanzioso ritocco, per evitare che a giugno possano andarsene a parametro zero; ma inserendo nel contempo, nell’eventuale accordo, una clausola rescissoria di modesta entità a favore della Lucchese, nel caso che i due rossoneri abbiano altre importanti offerte. In questo modo Quirini e Saporiti rimarrebbero in rossonero fino alla fine del campionato.

A quanto pare, infine, sarebbero molti i giocatori con le valigie in mano, in particolare i difensori, nessuno escluso.

Emiliano Pellegrini