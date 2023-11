Lucchese - Le pagelle rossonere. Djibril e l’autore del primo gol sono i migliori

COLETTA: 6. Spettatore non pagante. L’"ex" di turno non viene mai chiamato in causa dai padroni di casa che, in 120 minuti, non tirano mai in porta.

QUIRINI: 6,5. Buono il contributo del terzino destro che, dalla fascia di competenza, vince il duello con Saiani e mette al centro pure un paio di cross interessanti.

TIRITIELLO: 6. Va in leggera difficoltà soltanto nel finale del secondo tempo, quando deve fare i conti con la velocità di Deme, ma se la cava con l’esperienza.

MERLETTI: 6. Ordinaria amministrazione al centro della retroguardia, con una bella chiusura su Deme.

DE MARIA: 6. Partita attenta, ma il contributo alla fase di costruzione non è significativo.

DJIBRIL: 7. Gran bella prestazione, con tanta energia al servizio dei compagni e l’assist a Magnaghi per il definitivo 0-2.

GUCHER: 6,5. Va vicino al gol subito prima del 90’ con una botta terrificante dalla distanza che colpisce l’incrocio dei pali; poi propizia la rete di Rizzo Pinna, inducendo Del Favero all’errore fatale.

SUEVA: 6. Contribuisce a dare vivacità alla manovra offensiva della squadra di Gorgone.

CANGIANIELLO: 6. Pregevole il tiro al volo sugli sviluppi di un corner nel secondo tempo.

RIZZO PINNA (foto): 7. Con una zampata nel primo tempo supplementare regala la qualificazione alla Lucchese, ma anche in precedenza era stato tra i più pericolosi della sua squadra.

YEBOAH: 6,5. Tiene impegnata la retroguardia spallina con tanto movimento e qualche spallata. Non sfrutta le occasioni, ma la sua prova è positiva.

RUSSO: 6,5. Pimpante. Quando entra in campo la Lucchese spinge ulteriormente sull’acceleratore.

MAGNAGHI: 6,5. Ha il merito di chiudere definitivamente i conti nel secondo tempo supplementare, fulminando Del Favero, su assist di Djibril, sotto il settore ospiti.

GUADAGNO, ALAGNA, PEROTTA, ROMERO: sv. Giocano pochi minuti.

Stef. Manf.