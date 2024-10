Lucchese - L’emergenza

Sabbione sì, Antoni e Gasbarro "ni". E’ questa la situazione della squadra in vista della trasferta di domenica pomeriggio a Carpi (ore 17.30). Questo il "bollettino medico" rilasciato dalla società.

Gasbarro: gli esami non hanno evidenziato alcuna lesione articolare, ma solo una piccola lesione muscolare che dovrebbe guarire velocemente. Difficilmente, comunque, il difensore sarà… rischiato, perché come ha ripetuto più volte Gorgone, in campo vanno giocatori che stanno bene fisicamente.

Sabbione: il giocatore, oltre ad aver scontato un turno di squalifica, ha recuperato da un leggero malanno ed è rientrato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo. A Carpi ci sarà.

Fedato prosegue il percorso di fisioterapia e verrà rivalutato nei prossimi giorni. Difficilmente sarà disponibile per la partita di domenica; molto probabile il suo ritorno contro il Pescara.

Antoni, prima della partita contro il Sestri Levante ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio sinistro. Nei prossimi giorni verrà aggregato nuovamente al gruppo squadra. Anche lui, come Gasbarro, è fortemente in dubbio per Carpi.

Alla luce del "bollettino", Gorgone dovrà ritoccare nuovamente il trio di difesa, sempreché non decida di passare alla difesa a quattro, che potrebbe essere composto da Fazzi, Sabbione e Dumbravanu (ma a destra si propone anche Frison). A centrocampo punti fermi Quirini, Welbeck, Tumbarello e Catanese. Il quinto a sinistra dovrebbe essere Visconti; prima alternativa, Gemignani.

Infine l’attacco: Costantino-Saporiti sembra essere la soluzione più probabile. Se il trainer dovesse, invece, optare per un "4-3-1-2", ecco che Saporiti andrebbe a fare il trequartista centrale, con Magnaghi o Sasanelli al fianco di Costantino. Come sempre, al di là del modulo e degli uomini, sarà determinante l’approccio che i rossoneri avranno ad una gara da non perdere per non essere risucchiati verso la parte medio-bassa della classifica, oltretutto quando, dopo il match di Carpi, arriveranno tre impegni severi (Pescara in casa, Entella e Campobasso fuori).

La Lucchese, che in casa non sa più vincere, confida, invece, sul fatto che in viaggio ha ottenuto risultati importanti e, per certi versi, inaspettati, come le vittorie di Ferrara ed Ascoli, con l’eccezione della pesante sconfitta di Perugia.

Dopo 125 gare e 6 gol, coronati con la promozione in serie "A" con la maglia del Carpi, Alessio Sabbione tornerà, domenica, per la prima volta, al "Cabassi", dopo l’addio dell’estate 2019, successivo alla retrocessione in serie "C" dei biancorossi. Sarà il grande "ex" della sfida di domenica che potrebbe vedere in campo anche un altro "ex", Frison (stagione 2023); mentre non ci sarà Fedato che, in passato, ha indossato (stagione 2017, in "B") anche lui la maglia biancorossa.

Emiliano Pellegini