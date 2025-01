Lucchese - L’inizio del nuovo corso. Longo: "Pronto a incontrare subito Pardini"

Prime nomine nella Lucchese targata Sanbabila. L’avvocato Riccardo Veli è stato nominato "dg" al posto di quel Luigi Conte che è rimasto in carica nemmeno due mesi; mentre Umberto Bruno sarà il nuovo collaboratore dell’area tecnica.

L’avvocato romano Riccardo Veli, patrocinante in Cassazione, docente accreditato presso il Ministero dell’Interno, area giuridica, è stato accostato ad alcune società tra cui la Reggina, di cui è stato legale quando difese il presidente Gallo. Ma va registrato anche un suo interessamento verso l’Alessandria nel 2023.

Umberto Bruno, invece, vanta un’importante esperienza nel mondo calcistico: dal 2022 Agente FIFA, in precedenza collaboratore per la Triestina 1918 (Lega "Pro") e osservatore per quindici anni del Milan, sia per la prima squadra che per il settore giovanile. Ha maturato esperienze come calciatore in alcuni club, quali Varese e Verbania. Di fatto Bruno dovrebbe subentrare a Ferrarese.

A questo punto manca la definizione del nuovo staff tecnico: allenatore e vice, più altri collaboratori, perché è scontato che Gorgone e Testini non faranno più parte della Lucchese del nuovo corso, dopo l’uscita di scena del gruppo Bulgarella. Ma sono previste altre novità un po’ in tutti i "rami". E’ giusto dare tempo al nuovo gruppo dirigente di prendere visione delle varie problematiche. Ieri, intanto, abbiamo scambiato due battute con il neopresidente rossonero Giuseppe Longo.

Conferma il suo arrivo a Lucca per martedì prossimo? "Assolutamente sì. Sarò in sede per definire meglio e ruoli e competenze, sia dell’avvocato Veli che di Bruno ed anche per annunciare altre novità che riguardano il nuovo staff tecnico-dirigenziale della società. Confermo, inoltre, che mercoledì prossimo incontrerò la stampa per illustrare i nostri programmi a breve, medio e lungo termine, oltre alle strategie di crescita e sviluppo e le prospettive di mercato".

Presidente, ha messo in agenda un suo incontro con il sindaco Pardini? "Assolutamente sì. E’ mio dovere farlo, quando il primo cittadino, con il quale mi sono già sentito telefonicamente, lo riterrà opportuno: martedì o mercoledì mattina, per me va bene. I presidenti, gli allenatori, i giocatori passano, ma la Lucchese, resta. La squadra di calcio rimane sempre un patrimonio della città. Mi farà molto piacere visitare la città, perché è nostra intenzione condividere con la città la visione che guiderà il percorso del club, con l’obiettivo di rafforzare il legame con Lucca, assicurando, nel contempo, trasparenza e dialogo costante con tutte le parti interessate".

Sarà Maurizi il nuovo trainer? "Stiamo studiando vari profili, ma al momento non posso aggiungere altro. Mercoledì scioglieremo anche questo “nodo”". Nel frattempo Dumbravanu è andato in prestito con diritto di riscatto al Messina.

