Lucchese: l’intervista al simbolo. Tumbarello: "Rivoglio i play-off"

E’ stato uno del giocatori simbolo dello scorso campionato e, grazie alle sue prestazioni, ha contribuito a portare la Lucchese nei play-off. Giorgio Tumbarello, centrocampista rossonero, dopo un inizio di stagione con qualche problema fisico, ha ritrovato la forma fisica migliore e sta diventando un perno della formazione di Gorgone. Lui, come altri giocatori, ad esempio Rizzo Pinna, è in scadenza di contratto. E, a questo punto, ci sarà da capire quali sono le intenzioni della società: se intenderà o meno ripartire anche nella prossima stagione da Tumbarello.

"Purtroppo – ha commentato Tumbarello – a fine ritiro ho avuto un problema al collaterale del ginocchio destro che mi ha costretto a rallentare la preparazione e a restare un po’ fermo. Poi sono rientrato in gruppo ed ho cercato di mettermi al servizio della squadra. Non è stato facile, perché tutti i miei compagni stanno facendo il massimo ed anch’io sto cercando di dare il mio contributo. Nel mio ruolo ci sono giocatori esperti come Gucher ed un giovane molto bravo come Cangianiello; ed entrambi stanno veramente facendo molto bene, ma, nonostante tutto, sto cercando anch’io di dare il mio contributo".

La Lucchese, dopo una partenza sprint, è poi calata complice anche un calendario non facile: perché?

"Si, è vero, siamo partiti molto bene. Poi abbiamo avuto un cammino molto difficile, con tante partite ravvicinate e, nonostante un buon gioco, i risultati non arrivavano. Ma noi eravamo consapevoli che, prima o poi, saremmo tornati a vincere. Siamo rimasti uniti ed abbiamo continuato a seguire le indicazioni del mister e, alla fine, ci siamo scrollati da dosso questo momento non del tutto positivo".

Come si trova nel modo di giocare di Gorgone?

"Bene. E’ un tecnico che, in base alle esigenze, attua due moduli: il 3-4-3, come sta facendo ultimamente ed il 4-2-3-1, come ad inizio stagione. In base alle nostre condizioni ed agli infortunati può variare il modulo ed io riesco ad adattarmi bene ad entrambi. Adesso ci auguriamo che gli infortunati recuperino presto, perché, per continuare la nostra strada, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti".

Dopo il rompete le righe per le feste di Natale siete pronti per ritornare di nuovo in campo. Ci sarà subito la prima di ritorno contro il Perugia: come la vede?

"Abbiamo trascorso qualche giorno con le nostre famiglie, cercando di ricaricarci per farci trovare pronti per la prima sfida del nuovo anno. Sappiamo che andremo ad affrontare un avversario molto importante, dal grande blasone, una neoretrocessa che sta provando a risalire subito di categoria. Noi, come sempre, cercheremo di preparare questa sfida con la massima attenzione e, anche se non sarà una partita facile, cercheremo di dare tutto il massimo per cercare di portare a casa un risultato positivo".

Alessia Lombardi