Lucchese - L’ora della riscossa. I rossoneri: "Tutti uniti con Gorgone"

Insolita conferenza stampa di presentazione della partita contro il Legnago Salus. Niente Gorgone, fermato per un turno dal giudice sportivo; niente Testini che guiderà la squadra dalla panchina, ma tre dei possibili protagonisti: il portiere Coletta, il capitano Tumbarello e l’attaccante Costantino. Ecco le loro impressioni.

Ha attaccato Coletta, alla sua sesta stagione in rossonero. "Sarà – ha esordito il portiere – una partita tosta, perché il Legnago viene da partite dove ha raccolto punti oppure ha perso di misura, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. In settimana abbiamo lavorato molto sulla concentrazione, sull’intensità e sull’aspetto di evitare di fare “regali”; e poi sappiamo quello che dobbiamo fare in mezzo al campo. Ci tenevo a sottolineare che la squadra è unita più che mai, anche con il mister e che in settimana abbiamo analizzato cose importanti ed è giunto il momento, domani, di cercare di portare a casa i tre punti".

Poi la palla è passata al capitano Giorgio Tumbarello che dovrebbe aver smaltito il precedente acciacco ed essere, quindi, a disposizione dell’allenatore.

"Quest’anno – ha detto il mediano – alcuni episodi ci hanno condizionato, ma, al di la della sconfitta di domenica scorsa, nelle altre partite la squadra non ha mai lesinato impegno. Siamo un ottimo gruppo e, sicuramente, ne usciremo e già dal match contro il Legnago dovremo dare una risposta. Se avessimo avuto quei punti in più che ci saremmo meritati, oggi avremmo avuto un’altra classifica e le cose sarebbero diverse". "Volevo, poi – ha aggiunto Tumbarello – confermare quello che ha detto Jacopo (Coletta, ndr)e, cioè, che siamo tutti con il mister e con tutto lo staff e che puntiamo in un’unica direzione che è quella di invertire la rotta".

Infine il pensiero di Costantino. "Questa settimana è stata diversa dalle altre: sia io che i miei compagni – ha spiegato il centravanti – lo abbiamo percepito. La società, che questa settimana è stata vicino alla squadra, dimostra che c’è bisogno di unione e non di dispersione di energie. Solo in questo modo potremo uscire da questo momento di difficoltà che sapevamo sin dall’inizio che lo avremmo potuto incontrare: nessuno ha mai detto di voler vincere il campionato e, con questa unione, potremo risollevarci".

Sulla leggerezza commessa da Palmisano a Campobasso (il fallo da rigore), Coletta ha detto: "Lorenzo ha ammesso di aver fatto un gesto che, anche per lui, non ha spiegazioni. Però queste sono cose che succedono, forse una sola volta nella vita di un calciatore, ma lui ne farà sicuramente tesoro. Quello che è successo sarà di grande insegnamento per lui, lo cambierà e lo farà crescere, anche come persona. Nessuno, comunque, gli ha tirato la croce addosso".

E chiudiamo con la probabile formazione: Coletta; Frison, Fazzi, Cartano; Quirini, Welbeck, Tumbarello, Catanese, Antoni; Costantino, Saporiti. Calcio d’inizio alle ore 15.

Emiliano Pellegrini