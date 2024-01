Lucchese: mercato in ebollizione. Tommasini pronto a saltare sulla Pantera

Oggi dovrebbe essere il giorno di Christian Tommasini in rossonero. Il ventiseienne bolognese di Castel San Pietro, attaccante centrale, è attualmente in forza al Pescara, ma il cartellino è di proprietà del Pisa. La Lucchese avrebbe già l’ok da parte della società nerazzurra del presidente Corrado e dello stesso giocatore. Manca solo il "via libera" da parte di Zeman. A questo punto Tommasini si propone come alter ego di Magnaghi al centro dell’attacco. Dovrebbe essere Niccolò Romero, da due stagioni alla Lucchese, a lasciare la squadra.

Alcuni siti, poi, danno l’interessamento per il difensore classe ’95 della Fermana, Gasbarro, da parte della Pantera che sarebbe in concorrenza con il Novara per averlo. La società rossonera avrebbe smentito l’interessamento. Vedremo.

Ricostruiamo, intanto, la carriera di Tommasini. La sua prima squadra è stata la Sampdoria, con la quale ha giocato in "Primavera" (16 "gettoni" e 4 gol); quindi è passato nel Cesena, militando sempre nel campionato "Primavera" (21 presenze e 7 reti); poi è andato a farsi le ossa in serie "D", nel Mezzolara (37 gare e 6 reti). Nella stagione 2018 è stato ingaggiato dal Pisa che lo ha "girato" al Pontedera, in serie "C". Annata particolarmente felice la prima tra i professionisti: Tommasini colleziona 327 presenze e realizza 8 gol.

Nelle due successive stagioni, sempre in maglia granata, l’attaccante bolognese gioca, complessivamente, 30 partite, segnando 5 reti. Nel gennaio 2021 lo troviamo ad Imola, sempre in serie "C" (16 presenze e 2 reti); quindi eccolo, prima nel Fiorenzuola, poi nella Paganese e, infine, nel Taranto, prima di approdare al Pescara, dove viene impiegato appena sette volte, perché Zeman dispone di una nutrita "pattuglia" di attaccanti del calibro di Cuppone, Accornero, Masala, Merola, Cangiano.

E’, soprattutto, questo il motivo per cui Tommasini avrebbe accettato di buon grado il trasferimento nella Lucchese, dove, sicuramente, avrà maggiori chances di giocare.

Per quanto riguarda gli altri due eventuali "rinforzi" – Shiba per la difesa e Gori per il centrocampo – , ci sono ancora degli "angoli" da smussare. La Lucchese, comunque, avrebbe già l’ok di Shiba. La trattativa, insomma, va avanti. Come siamo alle prime battute sul fronte opposto, con le partenze che dovrebbero riguardare, oltre a Romero (piace a Fermana e Pineto), anche Sueva, Djibril, Perotta e Yeboah.

E, mentre, gli operatori di mercato rossoneri, Mangiarano e Frara, sono al lavoro per cercare di completare al meglio l’organico, con le risorse economiche a disposizione (che non sono tantissime), Gorgone è alle prese con le assenze sicure di Gucher e Benassai, fermati per un turno dal giudice sportivo e quella probabile di Tiritiello (il capitano effettuerà un ultimo controllo venerdì) che lo costringono a varare una difesa assolutamente inedita, con il solo Merletti difensore di ruolo. E’ probabile che Quirini debba essere "adattato" a giocare al centro, con Alagna e Visconti sui lati.

Va da sé che una squadra con questo "pacchetto" difensivo di assoluta emergenza rischia grosso a Perugia (arbitra Mirabella di Napoli), anche se Formisano dovrà, a sua volta, fare a meno di diversi giocatori.

Emiliano Pellegrini