Lucchese - "Mission impossible". La Pantera deve tentare il blitz

Ultimo atto del girone di andata, oggi, a Sassari, contro una Torres rilanciata dalla vittoria di Carpi. E’ vero che non è scritto da nessuna parte, ma i precedenti dicono che, per evitare i play-out, una squadra dovrebbe girare la boa di metà cammino almeno a quota 20. Per centrare quell’obiettivo, i rossoneri, dopo l’ennesimo passo falso casalingo, dovrebbero fare il "blitz" oggi al "Sanna", in una gara molto delicata, per non dire quasi impossibile; oltretutto su un campo che è stato spesso avaro di soddisfazioni. C’è il rischio concreto che rimangano fermi a 17, dove potrebbe essere raggiunti, se non addirittura superati, dal Pontedera che, per altro, ospita il Perugia e dal Milan Futuro, ma in trasferta a Pesaro, contro una delle squadre più in forma del momento.

Comunque sia, Tumbarello e compagni hanno l’obbligo di disputare una partita all’altezza del compito, provare a sovvertire il pronostico e tornare dall’isola con un risultato positivo che servirebbe a ritrovare un po’ di morale e di entusiasmo in vista del match pre-natalizio in casa, contro il Pineto. Quello che potrà succedere dopo (ribaltone compreso), è nelle mani del presidente Andrea Bulgarella. E’, comunque, scontato che, se la società vorrà mantenere la categoria, dovrà, necessariamente, rinforzare la squadra, almeno con un innesto di spessore per reparto. E l’impressione è che dovranno essere sacrificati almeno un paio degli attuali titolari, oltre a far tornare alle rispettive basi quei giovani che, per un verso o per l’altro, non sono funzionali al gioco.

Per rendere meno traumatica la futura risalita, serviranno competenza, conoscenza, rapporti giusti e, probabilmente, anche discrete risorse economiche da parte di chi, in quel momento, sarà alla guida del clu. Di recente il "dg" Conte ha detto che Bulgarella potrebbe cedere la società solo a chi dimostrerà di voler bene alla Lucchese, oltre, ovviamente, a presentare solide e comprovate garanzie economiche.

Intanto, però, c’è il match di oggi a Sassari a dover tenere alta la concentrazione della squadra, con Gorgone (in panchina ci sarà il vice Testini) che dovrebbe mandare in campo questa formazione: Palmisani, Gemignani, Fazzi, Gasbarro, Visconti; Tumbarello, Gucher, Antoni; Quirini, Saporiti, Costantino (o Sasanelli).

Greco, trainer dei sardi, alla vigilia ha detto: "Per noi questa con la Lucchese è una partita dove deve arrivare un risultato importante, perché vorremmo dedicare tre punti ai nostri tifosi. Sarà difficile, contro una squadra viva che, nonostante il momento difficile, ha raccolto meno di quello che meritava". Ricordiamo che, nella Torres, mancheranno, tra gli altri, Masala e Mastinu.

Infine, nell’anticipo, il Pineto ha pareggiato (1-1) con il Rimini, mentre ieri il Legnago, dopo l’impresa di Pescara, ha perso in casa contro l’ Ascoli, alla quarta vittoria consecutiva.

Emiliano Pellegrini