Lucchese nel caos: Gorgone rassegna le dimissioni, squadra e ds gli chiedono di restare

Lucca, 17 novembre 2024 – Situazione tesa in casa rossonera. Dopo la pesante sconfitta per 5-0 rimediata sul campo della Ternana, la Lucchese è ad un passo dal baratro. Gorgone a fine partita è rientrato negli spogliatoi ed ha annunciato alla squadra e al direttore sportivo Claudio Ferrarese le sue dimissioni, per dare una scossa all’ambiente. Dimissioni che la squadra in toto ed il ds hanno prontamente respinto. La palla adesso passa alla società, che non più tardi di una settimana fa aveva confermato piena fiducia al tecnico ed aveva spronato tutto l’ambiente ad andare avanti. La società a fine partita ha diramato questo comunicato: “Società Lucchese 1905 comunica che, al termine della partita contro la Ternana, mister Gorgone ha annunciato le proprie dimissioni sia durante la conferenza stampa che nello spogliatoio. La squadra e il direttore sportivo Ferrarese hanno immediatamente respinto questa decisione. In un momento così delicato, la società ha deciso di prendersi il tempo necessario per confrontarsi con mister Gorgone e valutare insieme la situazione, al fine di determinare la strada da seguire”.

Intanto il tecnico e l’amministratore delegato Ray Lo Faso hanno avuto un colloquio telefonico e si incontreranno nella mattinata di lunedì 18 per trovare una soluzione.

C’è da capire adesso cosa succederà in queste ore. La squadra e tutto lo staff tecnico, al rientro da Terni non è escluso che possano andare in ritiro, per cercare di isolarsi dall’ambiente che chiede a gran voce le dimissioni del tecnico rossonero. Al suo posto i tifosi vorrebbero di nuovo Giancarlo Favarin, che a Lucca ha fatto bene. Ma c’è da capire quali siano realmente le intenzioni della società, se tenterà di confermare al fiducia, magari a termine a termine, in vista del derby di lunedì contro il Pontedera, che sarà un vero e proprio scontro diretto per evitare di scivolare ulteriormente nella zona playout. L’impressione è quella che al momento si aspetti di capire anche se arriveranno nuovi soci, visto che la Lucchese già da un po' di tempo è in vendita. La tifoseria è inutile dirlo, chiede a gran voce l’esonero di Gorgone, e l’innesto di nuovi giocatori, perché la paura è quella di centrare i playout anziché i playoff come dichiarato ad inizio stagione. Le prossime ore sicuramente saranno quelle decisive, dove lo Faso dirà quali sono le reali intenzioni della società se continuare a dare fiducia a Gorgone, magari a tempo, oppure optare per un cambio in panchina, con la speranza di provare a salvare una stagione che al momento è alquanto fallimentare. Ma serve farlo urgentemente prima che la situazione diventi irrecuperabile.