Lucchese ospita il Catanzaro: ultima sfida del campionato Primavera

Ultimo atto del campionato "Primavera" e la Lucchese ospiterà la vincitrice del torneo, il Catanzaro. I ragazzi di Marselli (foto) hanno disputato un buon campionato, nonostante le difficoltà che hanno attraversato, soprattutto nell’ultima parte del torneo, quando la società non ha fatto fronte alle spese necessarie per il regolare proseguimento della stagione e ci hanno dovuto, così, pensare genitori, allenatore ed alcuni sponsor. Alla fine la "Primavera" è sempre scesa in campo e lo farà anche oggi, alle 15, a Saltocchio, per l’ultima gara stagionale. Ma non sarebbe scesa in campo a Pontedera, al posto della prima squadra che aveva ventilato uno sciopero, poi al momento sospeso. Come annunciato da Marselli sui social, assieme a Matteo Bonatti, allenatore dell’Under 17, nessun giocatore della "Primavera" o dell’Under 17 sarebbe sceso in campo a Pontedera in quell’ipotesi. Non sarebbe accaduto, quindi, ciò che è successo a Taranto.

La concentrazione, al momento, è sulla gara di oggi contro il Catanzaro che potrebbe anche essere l’ultima occasione per vedere in campo i ragazzi rossoneri, perché, se non dovesse arrivare qualche certezza, dopo cinque mesi di mancati pagamenti, la "Primavera" interromperà gli allenamenti previsti per i mesi di Aprile e Maggio, un po’ sulla falsariga di quanto ipotizzato dalla prima squadra per Pontedera.

