Lucchese - Parla il nuovo "pretendente". Canzonieri: "Aspetto la risposta della Slt"

Il tormentone societario rossonero si è arricchito ieri di un nuovo episodio che vi raccontiamo attraverso la voce dell’ultimo pretendente alla... mano della vecchia Pantera: Emanuele Canzonieri, siciliano di Siracusa, ma trapiantato nel vicentino, imprenditore nel settore delle carni, con attività con sede in Polonia.

"Attraverso lo studio dell’avvocato Nucera – ci ha detto al telefono Canzonieri, mentre si stava recando allo stadio di Legnago a vedere la partita – , è stata spedita una pec indirizzata alla Slt di Roma, proprietaria della Lucchese; ma non c’è stata alcuna risposta da parte del signor Sampietro. Aspettiamo ancora qualche giorno e, poi, decideremo il da farsi. Per quello che mi riguarda confermo la disponibilità ad acquistare la Lucchese, con l’obiettivo di sistemare le pendenze nei confronti dei tesserati e cercare di riportare dove merita una società con la sua storia. Noi, i nostri passi li abbiamo fatti. Ora tocca agli altri dare una risposta". Dal canto suo l’avvocato Nucera ha detto che, nei prossimi giorni, parlerà al telefono con l’assessore allo Sport del Comune di Lucca, Fabio Barsanti per… presentare, per così dire, il potenziale nuovo acquirente della Lucchese.

Il fatto strano e per nulla chiaro riguarda proprio la pec che Canzonieri dice di aver spedito tramite l’avocato Nucera alla Slt e che, a quanto pare, l’altra parte non avrebbe ricevuto. Domanda: qual è la verità?

Infine una curiosità. Non sarebbe la prima volta che Canzonieri vorrebbe rilevare una società di calcio. Ci ha provato, infatti, con l’Akragas, ma la sua esperienza è durata soltanto poche settimane. L’episodio, leggendo i giornali di quel periodo, sarebbe, però, finito con una querrelle legale tra il presidente dell’Akragas, Deni e lo stesso Canzonieri.

Comunque sia, quello che potrà succedere nell’immediato futuro, con la scadenza federale di metà aprile sempre più vicina, lo capiremo meglio domani, quando è atteso a Lucca il presidente Longo che si incontrerà con il sindaco revisore Varetti.

Emiliano Pellegrini