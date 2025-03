Lucchese penalizzata: sei punti in meno

Come previsto. I mancati pagamenti degli stipendi e dei contributi relativi al trimestre novembre-dicembre-gennaio sono costati 6 punti di penalizzazione, con la Lucchese che è stata riportata a quota 25, cioè in piena bagarre, con le altre squadre pericolanti che, alla notizia, avranno stappato una bottiglia di spumante. Meno male che, almeno, la Spal ieri sera ha perso in casa. Il fatto che all’avvocato Longo, in quanto presidente, sia pure dimissionario, sia stata inflitta una inibizione di 6 mesi, non interessa proprio a nessuno. A lui non cambierà sicuramente la vita, mentre la vita l’ha, di fatto, cambiata alla squadra che ha appreso della massima penalizzazione prevista (2 punti in meno per ogni mese non pagato) che, tuttavia, era nell’aria, mentre era in ritiro a Pescara, a poche ore dalla partita.

"Una penalizzazione pesante che non ci aspettavamo – queste le prime parole pronunciate dal diesse rossonero Claudio Ferrrese, prima che la squadra raggiungesse lo stadio ”Adriatico“ – . Adesso cercheremo di capire se ci sono i presupposti per fare ricorso. Piuttosto non ci saremmo aspettati che la sentenza sarebbe arrivata a poche ore dall’inizio della partita. Sei punti sono una mazzata per quello che stanno facendo lo staff, i giocatori e i tifosi. Mi confronterò con il “dg“ Veli e vedremo cosa fare". C’è poco da fare, caro Ferrarese. La società non ha pagato nulla ed era inevitabile che fosse penalizzata. Non ha, quindi, alcun senso parlare di ricorso che, oltretutto, costerebbe. E chi pagherebbe, eventualmente le spese? C’è solo da "ringraziare" la società (ma, poi, chi non si sa) per aver vanificato il recupero portato avanti dalla squadra nelle ultime settimane.

I primi "nodi", dunque, sono arrivati al pettine, come si dice; i secondi, decisivi, invece, per la sopravvivenza della Lucchese società tra i professionisti, potrebbero arrivare tra meno di sette giorni, quando è in programma l’assemblea dei soci della Lucchese, assise che è stata convocata dallo stesso Longo. In quella sede si giocherà la partita più importante di una stagione allucinante, sempreché i soci abbiano il coraggio di presentarsi.

Infine questi i risultati di ieri e la nuova classifica provvisoria, aggiornata: Carpi - Vis Pesaro 2-1, Gubbio - Pianese 1-0, Pescara - Lucchese 4-1, Entella - Pontedera 3-1, Spal - Arezzo 0-2.

CLASSIFICA: Entella 67 punti; Ternana (-2) 60; Torres 56; Pescara 54; Vis Pesaro 50; Arezzo 49; Pianese 44; Pineto 42; Rimini (-2) 40; Gubbio 37; Carpi, Pontedera 36; Ascoli, Campobasso 33; Perugia 32; Lucchese (-6), Spal (-3) 25; Legnago Salus, Milan Futuro 22; Sestri Levante 20.

Emiliano Pellegrini