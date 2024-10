Lucchese, che incubo: severo ko in casa, il Pescara passa 1-3

Lucca, 27 ottobre 2024 – Anche la capolista Pescara riesce ad espugnare il Porta Elisa e condanna così la Lucchese alla seconda battuta d’arresto in casa. Lucchese alla ricerca della vittoria casalinga che manca dal marzo scorso e ci prova con la capolista Pescara.

Ma la partenza dei biancazzurri è fulminea e dopo quarantotto secondi passano in vantaggio con Merola, che di destro batte Palmisani, dopo che la palla ha colpito la base del palo ed è finita addosso al portiere rossonero, colpevole sul gol. La formazione di Gorgone è impaurita e non riesce a d uscire dalla propria metà campo.

La Lucchese ci prova al 19’ con Saporiti, che serve Costantino, il quale prolunga per Sasanelli, che però è in fuorigioco. Al 20’ ci prova su punizione Saporiti, ma la palla termina a lato. Sasanelli invece al 25’ si mangia letteralmente un gol sempre su cross di Saporiti. Ma il Pescara non ci sta e dilaga.

Alla mezz’ora Tonin salta ancora una volta Sabbione e viene atterrato in area di rigore da Palmisani che rimedia anche l’ammonizione. Il direttore di gara concede la massima punizione. Dagli undici metri si presenta ancora Merola, che non sbaglia e segna il secondo gol per il Pescara. E adesso per la Lucchese la strada è più che mai in salita.

Il Pescara trova anche il terzo gol. Questa volta al 37’ è Sabbione che atterra Tonin l’arbitro concede il secondo gol e lo stesso numero quindici biancazzurro lo trasforma. Il primo tempo termina con la Lucchese sotto di tre gol e con il Pescara pronta a gestire il rassicurante vantaggio, Nella ripresa Gorgone lascia negli spogliatoi Sasanelli e Sabbione, provando ad inserire Ndiaye e Selvini, ma la musica non cambia.

Gli uomini di Baldini, continuano a giocare in scioltezza con i rossoneri, che provano a farsi vedere in avanti, ma sembra che il buoi sia calato fitto al Porta Elisa. La Lucchese accorcia le distanze al 29’ con Magnaghi, ma è troppo tardi. Arriva così questa seconda sconfitta casalinga, dopo quella contro il Gubbio.

Bisognerà però archiviarla subito, visto che mercoledì alle 20.45 si ritorna in campo contro il Sestri Levante.

Il tabellino

Lucchese Pescara 1-3

LUCCHESE (3-5-2): Palmisani; Frison, Sabbione (1’ st Selvini), Fazzi; Gemignani, Catanese, Welbeck, Saporiti, Visconti; Costantino (10’ st Magnaghi), Sasanelli (1’ st Ndiaye). (A disp.: Coletta, Allegrucci, Dumbravanu, Djibril, Mozzillo, Botrini, Cartano, Leone, Moschella). All. Gorgone.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Staver, Brosco, Pellacani, Moruzzi (1’ st Crialese); Dagasso, Squizzato, Valzania (1’ st De Marco); Cangiano (33’ st Meazzi), Tonin (27’ st Vergani), Merola (20’ st Ferraris). (A disp.: Saio, Profeta, Giannini, Tunjov, Zeppieri, Bentivegna, Saccomanni, Mule, Pierozzi). All. Baldini.

Arbitro: Allegretta di Molfetta, assistenti Nigri di Trieste e Russo di Torre Annunziata, quarto ufficiale Manedo Mazzoni di Prato.

Reti: 1’ pt (aut) Palmisani, 30’ pt (rig.) Merola, 38’ pt (rig.) Tonin, 29’ st Magnaghi.

Note: angoli 2-3; ammoniti Palmisani, Costantino e De Marco; espulsi; recupero 1’ pt e 5’ st; spettatori 2288; serata piacevole con terreno in discrete condizioni nonostante la copiosa pioggia caduta negli ultimi giorni.