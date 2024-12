Lucchese-Pineto 3-3, finisce in parità il match dei ribaltoni

Lucca, 20 dicembre 2024 – La Lucchese dopo essere andata in svantaggio, nel giro di sei minuti era riuscita a ribaltare il match, ma nella ripresa si è fatta recuperare dal Pineto. Di fronte a pochi intimi, va in scena la prima giornata del girone di ritorno, con la Lucchese che affronta al Porta Elisa il Pineto.

Una gara per i rossoneri fondamentale, visto che ormai sono in zona playout ed hanno bisogno di punti, per cercare di risalire la classifica che si è fatta veramente preoccupante. Gorgone, ancora squalifica, schiera la stessa squadra che ha pareggiato contro la Torres, con Selvini, al posto di Costantino non al meglio. Buon Pineto mette sotto i rossoneri, che non riescono a creare occasioni.

Gli abruzzesi passano in vantaggio al 15’ grazie a un autogol di Gasbarro su tiro dell’ex Bruzzaniti, che spiazza il portiere rossonero. Bel gesto dell’ex rossonero, che sotto la Curva Ovest alza le braccia per chiedere scusa della rete, che ha portato in vantaggio la sua squadra. La Lucchese torna di nuovo in avanti e al 22’ pareggia con Antoni, ben servito da Quirini, per un gol tutto lucchese. I rossoneri ribaltano il match con Quirini che addomestica un lancio di Saporiti, si gira e al volo batte Tonti al 24’. Due minuti più tardi arriva il terzo gol della Lucchese, questa volta è Selvini, che serve Saporiti che mette in cassaforte il risultato.

Adesso i rossoneri devono gestire il vantaggio rassicurante, senza farsi troppo schiacciare dagli avversari, che vogliono provare ad accorciare le distanze. Il Pineto riesce a segnare la seconda rete sempre con Bruzzaniti, che si fa trovare pronto su una respinta di Palmisani, su un tiro di Del Sole. Gli ospiti pareggiano al 37’ con un grande tiro di Bruzzaniti, che prima colpisce la traversa interna e poi si infila alle spalle del portiere rossonero. In pieno recupero Sasanelli ha l’occasione tutto da solo di riaprire il match, ma calcia addosso a Tonti. Da segnalare che prima del match la Croce Verde ha donato un DAE alla Lucchese, per risaldare la collaborazione tra l’associazione e la società rossonera. Dopo la pausa natalizia, i rossoneri torneranno di nuovo in campo sabato 4 gennaio alle 15 in casa del Gubbio. E a fine partita la Curva Ovest ha chiesto alla società di vendere.

Lucchese-Pineto 3-3

LUCCHESE (4-4-2): Palmisani; Gemignani, Fazzi, Gasbarro, Visconti; Quirini, Tumbarello, Gucher, Antoni; Selvini (29’ st Catanese), Saporiti (35’ st Sasanelli). (A disp.: Coletta, Allegrucci, Frison, Djibril, Mozzillo, Fedato, Botrini, Cartano, Sabbione; Leone, Moschella, Costantino). All.: Gorgone (squalificato in panchina; in panchina Testini).

PINETO (4-3-3): Tonti; Hadziosmanovic (1’ st Baggi), Villa, De Santis, Borsoi; Germinario (42’ st Amadio), Lombardi, Schirone (14’ st Pellegirno), Chakir (1’ st Del Sole), Gambale (1’ st Fabrizi), Bruzzaniti. (A disp.: Marone, Barretta, Ienco, Dutu, Giovannini, Marafini, Marrancone, Ingrosso, Nebuloso). All. Tisci.

Arbitro: Allegretta di Molfetta.

Reti: 15’ pt (aut.) Gasbarro, 22’ pt Antoni, 24’ pt Quirini, 26’ Saporiti, 18’ st e 37’ st Bruzzaniti.

Note: angoli 1-4; ammoniti Selvini, Gasbarro, Fazzi e Germinario; recupero 1’ pt e 4’ st; spettatori 1.521.