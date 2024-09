Lucchese: preso Catanese dall’Arezzo. Il mediano arriva a titolo definitivo

Si pensava che l’acquisto "last minute" fosse un attaccante, visto che, nelle prime due giornate, la Lucchese è rimasta all’asciutto. Invece ecco arrivare dall’Arezzo il centrocampista Marco Catanese (foto), 31 anni, da Reggio Calabria, che, per quattro stagioni è stato punto di forza del Pontedera, prima di andare nell’Arezzo per sei mesi. Giocatore di esperienza e con un buon passo. Troppo lento e prevedibile quello di Welbeck.

Resta da capire se la Lucchese ha trovato una sistemazione per Gucher e Magnaghi, mentre, prima dell’inizio della partita, era dato per sicuro l’arrivo dell’attaccante Sasanelli dal Pescara. Probabilmente, all’ultimo tuffo, è stato preso anche lui. Il mercato ha chiuso i battenti ieri sera a mezzanotte. Sconfitta che ovviamente brucia e che costringe subito a rincorrere. Però il match ha evidenziato il solito, vecchio problema, della scarsa prolificità dell’attacco. Troppo pochi i palloni giocabili arrivati a Costantino che, quando ha avuto l’opportunità, ha fallito il gol. Troppo modesto l’apporto di Fedato e quello dei centrocampisti che non si inseriscono. E, domenica, delicata trasferta a Ferrara contro una Spal che, come la Lucchese, ha fatto un solo pari ed è a -2 in classifica.

"Un po’ tutti devono crescere nella condizione – ha detto Gorgone a fine partita – . Unica nota positiva, la curva. Con i nostri limiti, possiamo fare sicuramente meglio. La squadra deve essere più cinica; però ha lottato e questo è stato un aspetto decisamente positivo. Con più umiltà. Partita equilibrata. Per vincere le partite serve essere più spietati. E’ vero, nel secondo tempo ci siamo abbassati un po’ troppo. Dovremmo essere più efficaci in fase offensiva. Però ho visto impegno".

Emiliano Pellegrini