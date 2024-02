Lucchese - "PRIMAVERA». "Viareggio Cup»: domani c’è la sfida al Torino

La "Primavera" della Lucchese tornerà di nuovo in campo domani, alle 14, allo stadio "Biagioni" di Empoli, dove affronterà il Torino. Una gara sulla carta molto difficile, con i rossoneri che affronteranno la formazione che si contese la vittoria finale del torneo lo scorso anno contro il Sassuolo. I ragazzi di Di Stefano arrivano a questo appuntamento dopo i tre pareggi che hanno consentito loro di arrivare come miglior terza classificata alla fase successiva della "Viareggio Cup". Il Torino, invece, ha vinto due partite a suon di gol e pareggiato una sola gara.

L’obiettivo è quello, naturalmente, di andare avanti in questa competizione, visto anche i progressi fatti vedere nelle ultime gare che, sicuramente, fanno ben sperare anche per la fase finale del campionato, dove la Lucchese si trova ancora al penultimo posto, davanti soltanto alla Carrarese. Intanto, però, c’è da pensare alla pratica Torino che non sarà facile.

