Lucchese: primo acquisto di riparazione. Fazzi è della Pantera, forse gioca subito

Porte girevoli. Per un Merletti che va a Brindisi a lottare per non retrocedere, ma con il prolungamento del contratto in tasca, c’è un Niccolò Fazzi che torna a casa (è nato a Borgo a Mozzano 29 anni fa). Il giocatore, che si è svincolato dal Mantova, ha firmato un contratto fino alla fine di questo campionato e indosserà la maglia numero 20. Non è un difensore puro come Merletti, ma è anche vero che, nella sua lunga e positiva carriera, ha fatto anche il terzino destro. In definitiva non sarebbe la prima volta che un difensore-centrocampista viene "adattato", in particolari circostanze, a fare il centrale di difesa.

La stessa cosa è capitata a Gucher (il centrocampista austriaco non si muoverà, nonostante altre "sirene", con la società che non ha mai pensato ad una sua eventuale cessione) che ha ricoperto quel ruolo in un paio di circostanze, quando erano indisponibili Benassai o Tiritiello. Dunque Fazzi – che ha iniziato nei ragazzini della Lucchese, prima di passare nel settore giovanile della Fiorentina e da lì iniziare la carriera che lo ha portato ad indossare le maglie di Perugia (2014), Entella, Crotone, Atalanta, ancora Perugia, Cesena, Livorno, Padova, Sambenedettese, Messina e, infine, Mantova per un totale di oltre 150 partite tra "C", "B" ed "A" – è il primo ritocco sul mercato di riparazione. Un giocatore sul quale non ci piove, come si dice. L’unico vero problema riguarda la condizione fisica che non può essere la stessa di chi gioca da agosto. Ecco perché Fazzi, che si è allenato con la squadra una decina di giorni, potrebbe essere impiegato come difensore centrale domani a Perugia, trasferta delicata quale sarebbe stata a cose normali, è diventata molto complicata viste le troppe assenze in campo rossonero. Conosceremo oggi la soluzione che ha in mente Gorgone.

Le ultime che arrivano dall’infermeria, parlano di un Sabbione ancora out, di un Tiritiello che sta meglio, ma che quasi sicuramente non verrà rischiato in modo da averlo in piena efficienza per il successivo trittico casalingo consecutivo (Sestri Levante, Recanatese e Padova in coppa).

Ed ora le altre voci di mercato. Il difensore di 23 anni Cristian Shiba, dunque prezioso anche per il minutaggio, viene dato in uscita dal Sudtirol. L’ex del Pontedera di due stagioni orsono, il cui nome era stato accostato nei giorni scorsi alla Lucchese, piace a Recanatese e Juve Stabia. L’attaccante rossonero Romero, che non rientra più nei piani rossoneri, deve decidere se accettare il trasferimento al Campobasso, oppure rimanere vicino a Lucca e trasferirsi al Tau. (Entrambe le società militano in "D"). Nessuna novità, invece, per quanto riguarda Sueva, Djibril e Perotta che dovrebbero essere nella lista dei partenti.

