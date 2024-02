LUCCHESE - QUI PADOVA. Torrente: "Servirà la gara perfetta». Valente in dubbio

Alla vigilia della sfida con la Lucchese, l’allenatore biancoscudato Vincenzo Torrente ha detto: "Servono due gol per andare avanti e, per questo motivo, dobbiamo fare una grande prestazione. Faremo di tutto per superare una squadra di valore che, pur non attraversando un buon momento, ha giocatori validi, soprattutto in attacco. La vittoria serve, è questione di mentalità, di avere sempre la testa per vincere. Non esistono partite da prendere sotto gamba per vari motivi".

"Formazione? Cretella – ha aggiunto il trainer – troverà spazio, non so ancora se dall’inizio o a partita in corso. Porterò anche tre giovani. Ci sarà spazio per chi ha giocato meno. Valente è l’unico in dubbio. Perrotta, invece, è squalificato. Sono tutti ragazzi che meritano di giocare sempre e, infatti, penso che giocherebbero in qualsiasi altra squadra di questa categoria. Il campo? È stato rifatto bene, è in buone condizioni, nonostante le piogge".

E. P.