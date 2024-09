La Lucchese in rimonta acciuffa il pareggio: con il Rimini finisce 2-2. Di Quirini il gol decisivo

Lucca, 16 settembre 2024 – La Lucchese alla fine riesce a conquistare un punto, dopo essere andata sotto di ben due gol. Gorgone schiera la formazione che ha battuto la Spal con l’unica novità Visconti al posto di Catanese.

Parte meglio il Rimini, che al 3’ con Parigi in piena area, appoggia a Cernigoi, che conclude, ma la difesa di rossonera devia in angolo.

E proprio dagli sviluppi del tiro dalla bandierina di Garetto, De Vitis sul secondo palo tutto solo batte Palmisani.

La Lucchese fatica a venire fuori dalla propria metà campo e al 13’ per poco Parigi non approfitta di un errore di Sabbione al limite dell’area di rigore per provare ad involarsi da solo davanti a Palmisani.

E proprio il portiere rossonero al 15’ evita il raddoppio dei romagnoli che ci provano con Parigi, che di testa gira a rete sempre dopo un tiro dalla bandierina.

La Lucchese torna in avanti al 17’ con Antoni, che mette un bel pallone al centro dell’area di rigore, dove Costantino però arriva scoordinato e calcia alle stelle. Dopo un periodo di sbandamento, i rossoneri provano a farsi vedere di nuovo in avanti al 25’ sugli sviluppi di una punizione Gasbarro, che si era spinto in avanti finisce a terra in area di rigore, ma l’arbitro fa giustamente proseguire.

Al 33’ è Visconti che crossa sul secondo palo dove Fazzi, di testa trova la deviazione, ma Gorelli allontana in qualche modo. Il Rimini nel secondo tempo raddoppia. Tiro da fuori al 4’ di Megelatis, Palmisani, respinge, sulla respinta arriva Cernigoi, che mette la palla alle spalle del portiere rossonero.

La Lucchese questa volta, però ha la reazione giusta e al 6’ accorcia le distanze, assist di Tumbarello, per Costantino, che sul secondo palo, mette la palla in rete. Ma non c’è partita al 24’ il Rimini, direttamente su calcio di punizione con Fiorini centra la traversa e alla mezz’ora con Cernigoi, costringe Palmisani a deviare in angolo con i piedi. I rossoneri nonostante il gol di Costantino, non riescono ad avere idee e si affidano a lanci lunghi, che servono a poco. Ma al 42’ ci pensa Quirini a segnare il gol del pareggio, sfruttando nel migliore dei modi un cross di Saporiti. La Lucchese nonostante una partita non giocata bene riesce ad acciuffare questo pareggio importante.

Il tabellino

Lucchese-Rimini 2-2 LUCCHESE (3-5-2): Palmisani; Fazzi (1’ st Frison), Sabbione, Gasbarro (26’ st Sasanelli); Quirini, Visconti (1’ st Gemignani), Welbeck, Tumbarello, Antoni; Saporiti (44’ st Fedato), Costantino (44’ st Magnaghi). (A disp.: Coletta, Allegrucci, Ciucci, Dumbravanu, Djibril, Selvini, Ndiaye, Botrini, Leone). All. Gorgone. RIMINI (4-3-1-2): Colombi; Longobardi (19’ st Lombardi), Gorelli, De Vitis (39’ pt Bellodi), Falbo; Megelaitis, Fiorini (35’ st Lepri), Langella; Garetto; Cernigoi (35’ st Cinquegrano), Parigi (19’ st Ubaldi). (A disp.: Vitali, Semeraro, Accursi, Piccoli Dobrev). All. Buscè. Arbitro: Gemelli di Messina. Reti: 5’ pt De Vitis, 4’ st Cernigoi, 6’ st Costantino, 41’ st Quirini. Note: ammoniti Antoni, Saporiti, Sasanelli, Garetto, Longobardi e Bellodi; espulso per proteste all’8’ st Gorgone; angoli 3-5; spettatori 2.854; recupero 2’ pt e 6’ st.