Lucchese - Settore femminile. Coppa Toscana: poker delle rossonere al Livorno. Ora le ragazze di Cordeschi salgono a tre punti

Ottima prestazione per la formazione Under 19 della Lucchese femminile, impegnata nel girone "B" di Coppa Toscana. Le ragazze guidate da Cordeschi liquidano, nella seconda giornata del torneo, con un perentorio 4 a 1, l’Academy Livorno.

Primo tempo tutto sommato in equilibrio, con le due squadre che provano a sbloccare il match, senza, però, riuscirci.

Nella ripresa passa in vantaggio al 6’ la formazione la rosica con Elisa Nassi, ma il pareggio delle rossonere arriva al 14’ con Valentina Milena. E proprio la giocatrice della Pantera sale in cattedra e, al 42’, 43’ e 49’, segna tre gol uno più bello dell’altro, mettendo la sua personale firma sul match con ben quattro reti.

La Lucchese Femminile, nella classifica del girone "B", si trova con tre punti appaiata a Carrarese, Livorno e Bleus Pietrasanta.

Sabato prossimo, per la terza giornata, ci sarà lo scontro diretto contro la Carrarese: un altro derby molto sentito che, sicuramente, le rossonere cercheranno di affrontare nel migliore dei modi, per provare ad allungare in classifica e staccare le gialloblu. Un’altra gara che le rossonere sicuramente giocheranno con la giusta concentrazione per continuare questa stagione ricca di successi di squadra, ma anche individuali.

