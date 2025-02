Lucchese - Settore giovanile. La "Primavera» riesce a partire

La "Primavera" è partita regolarmente ieri mattina, con un pullman da ventisette della "Tambellini", per raggiungere Cerignola, dove, questa mattina, alle 10.30, affronterà l’Audace. La trasferta è stata pagata da due ristoranti lucchesi: "L’Osteria del Podere" e "Sughero" e dai genitori dei ragazzi che, in questo modo, hanno potuto anche pernottare fuori. "Anche noi, come la prima squadra – ha commentato Claudio Piraino, responsabile del settore giovanile – siamo rimasti soli e ci tengo a ringraziare queste due realtà imprenditoriali ed i genitori, per averci permesso di poter effettuare questa lunga trasferta. Andremo avanti fino alla fine, facendo sacrifici. Con l’aiuto di tutti onoreremo gli impegni".

Intanto la Lega "Pro" ha escluso il Taranto, ridisegnando, così, la classifica nelle parti basse con la Lucchese che rimane ferma al terz’ultimo posto con 11 punti, davanti all’Audace Cerignola a 10, mentre chiude la Juve Stabia, ultima a 8 punti. Per questo la sfida di oggi sarà importantissima. I rossoneri, con una bella vittoria, farebbero un ulteriore passo avanti, in uno scontro diretto fondamentale.

Alessia Lombardi