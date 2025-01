Lucchese - Si apre la settimana decisiva. Cessione, ancora tante ombre da chiarire

Sarebbero quelle della società "ABC Assevera" di Roma, ma con sede anche in Campania, le "mani sicure" nelle quali finirebbe la Lucchese? In base agli ultimi rumors, si direbbe proprio di sì, anche se, di ufficiale, non c’è ancora nulla. Ma, per sapere di che cosa si occupa e da chi è stata o è tuttora composta la spa "ABC", suggeriamo di fare un "giretto" su Internet. E allora, forse, capirete meglio a chi sta per essere ceduta la società rossonera.

A questo punto sorge spontanea una domanda: ma il Comune, che si è sempre adoperato per assecondare le esigenze della Lucchese (leggi il rifacimento del manto erboso ed altri lavori sulle torri-faro), avendo sempre avuto un rapporto franco e costruttivo con il presidente Bulgarella, oggi è stato messo al corrente della "strada" che starebbe percorrendo l’attuale dirigenza per passare la mano? In parole più chiare e trasparenti: qualcuno della società, se non l’"ad" Lo Faso, ha messo al corrente il sindaco su quello che sta succedendo nella Lucchese che, ricordiamolo, è sempre un patrimonio della città, alla luce della conclamata volontà da parte di Andrea Bulgarella – che merita grande rispetto per aver messo soldi ed energie per fare grande la Lucchese – , di fare un passo indietro per problemi di salute? Aspettiamo conferme.

Come aspettiamo conferme sul giorno in cui ci sarà il "closing". Perché, nell’ultimo comunicato diramato dalla società rossonera, non si parla di una data certa, ma solo di "prossimi giorni", per cui riteniamo che ci siano ancora molti "angoli" da smussare prima di arrivare alla firma di fronte al notaio. Intanto, a fianco, il Comune ha preso posizione ufficiale sullo stato delle cose.

Come sempre il nodo principale da sciogliere dovrebbe essere legato alle garanzie che dovrà fornire il nuovo acquirente, oltre ad un discreto numero di soldi da mettere sul piatto. E, di quelli, "cash" , ne serviranno parecchi entro il 16 febbraio prossimo, perché ne andrebbe di mezzo il cammino futuro della squadra, intrappolata nelle pastoie dei play-out.

Già, la squadra. Appare scontato che, sabato, a Rimini, i rossoneri saranno guidati, in panchina, da Testini, dal momento che l’allenatore Gorgone sarà nuovamente squalificato (rischia ancora due giornate?). Infine, un’ ultima curiosità. Il "diesse" Ferrarese continuerà ad occuparsi del mercato? Come si vede ci sono ancora troppi interrogativi da sciogliere per poter dire che la Lucchese è ufficialmente finita nelle cosiddette "mani sicure" della "ABC Assevera" di Roma.

Emiliano Pellegrini