Lucchese - "Tour de force" esterno. Sfide a Carpi, Chiavari, Campobasso

La Lucchese non ha molta scelta: per non rimanere intruppata nella pancia del plotone, a causa dei troppi pareggi casalinghi, dovrà dare il massimo nel prossimo "poker" di partite che prevede, però, ben tre gare in trasferta (Carpi, Entella, Campobasso), intervallate dal match casalingo contro il Pescara (gli adriatici di Silvio Baldini giocheranno contro il Milan Futuro, nel recupero per gli impegni deei nazionali, addirittura, giovedì 21 novembre!).

Quattro impegni, dunque, molto difficili, complicati, perché si tratterà di affrontare squadre che lottano per salire di categoria, come l’Entella ed il Pescara. Ma non sarà affatto agevole nemmeno la trasferta di domenica prossima, al "Cabassi" di Carpi; mentre i rossoneri dovranno, poi, fare i conti con il Campobasso di Braglia che, dopo una partenza a rilento, sta risalendo prepotentemente la china (ieri ha rifilato quattro gol alla Spal, squadra che continua ad essere indecifrabile).

Con il campionato che sta entrando nel vivo, la Lucchese dovrà, in primo luogo, ritrovare un assetto difensivo stabile ed affidabile, ovviamente con il recupero di Sabbione e Gasbarro; quindi cercare di aumentare il potenziale offensivo, con il possibile impiego di una seconda punta al fianco di Costantino, con l’ex etneo alla ricerca della forma migliore, dopo una serie di piccoli acciacchi.

Gorgone ha concesso due giorni di riposo. La squadra si ritroverà domani mattina a Saltocchio – dove, a quanto pare, non sarebbero stati ancora ultimati i lavori promessi solennemente dalla dirigenza – , per riprendere la preparazione in vista della trasferta di Carpi, contro la squadra guidata da Serpini.

Il trainer rossonero dovrebbe poter contare di nuovo su Sabbione che ha scontato il turno di squalifica, anche se il difensore ha riportato un leggero trauma da contusione; mentre appare più problematico il recupero di Gasbarro che ha accusato un trauma distrattivo a un ginocchio che non gli ha permesso di scendere in campo contro il Sestri Levante.

Non dovrebbero esserci, infine, problemi per Antoni, uno dei migliori fino a questo momento, bloccato da un risentimento al polpaccio sinistro.

Da ricordare che Quirini ed Antoni sono in diffida e, dunque, a rischio squalifica nel caso in cui incorrano in una nuova ammonizione nella trasferta di Carpi.

Naturalmente, per avere il quadro completo della situazione, bisognerà aspettare il "report" di metà settimana per saperne di più.

Emiliano Pellegrini