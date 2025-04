Lucchese: tra fallimento e salvezza, la sfida contro Vis Pesaro

Obiettivo salvezza. Mentre la procedura fallimentare ha iniziato il suo corso, con il giudice Ricotti che dovrà fissare l’udienza con una data che oscilla tra i quindici ed i trenta giorni al massimo, dopodiché toccherà a Benedetto Mancini mettere sul tavolo le proprie carte.

Ma c’è un aspetto tutt’altro che chiaro. Fino a ieri, in Camera di commercio, non risultava ancora effettuato il passaggio della Sanbabila – che detiene il 100% della Lucchese – , nelle mani della BM Sport & Management di Mancini per la cifra di un euro, avvenuto il 26 marzo scorso. La pratica è sospesa. Perché? Ma, allora, di che parliamo, se Mancini, in pratica, non ha alcuna carica nella società rossonera?

Nel contempo l’amministratore unico della Lucchese, che è D’Andrea da Caserta, non ha escluso che possa esserci, nel giro di una decina di giorni, un nuovo cambio di proprietà: giusto per allungare i tempi della pratica fallimentare? Vedrete che quando il giudice esaminerà la situazione della Lucchese, salterà fuori la situazione reale di una vicenda che ha ancora i contorni poco chiari, per non dire oscuri, come questi continui passaggi di proprietà. Lasciamo, comunque, che la giustizia faccia il suo corso, come si dice e torniamo ad occuparci di calcio giocato.

Per il momento oggi è ancora campionato di Lega "Pro", con la penultima gara interna della stagione. L’avversaria dei rossoneri è la Vis Pesaro dell’"ex" Stellone, ormai sicura di disputare i play-off, ma alla ricerca della migliore posizione nella futura "griglia".

Al contrario l’obiettivo della Lucchese dovrebbe essere quello di provare a mantenere la categoria, al di là di tutto, sfruttando la "forbice" dei nove punti di vantaggio nei confronti della penultima in classifica. E’ ovvio che, nelle ultime tre partite, contro avversari di un certo spessore (Vis Pesaro in casa, Arezzo fuori e Torres al "Porta Elisa" nell’ultima giornata), la squadra di Gorgone dovrebbe tornare a marciare con passo spedito e sicuro, come ha fatto fino al derby di Pontedera escluso, per provare a conquistare almeno sette punti.

Molto dipenderà, al di là della caratura della Vis, dall’atteggiamento che Gucher e compagni metteranno sul terreno, anche se non è oggettivamente facile riuscire ad avere grinta, voglia e spirito giusti nel contesto di una situazione di prolungata insolvenza da parte di quella che dovrebbe essere la societ e che oggi è ridotta ad una segretaria, qualche collaboratore, fino ad arrivare alla squadra, senza, di fatto, un presidente, un amministratore.

Stando così le cose, l’interesse dei giocatori è quello di mettersi in evidenza il più possibile, in vista della prossima stagione che, per molti di loro, dovrebbe essere ancora di Lega "Pro", mentre, per la Lucchese, chissà dove…

Emiliano Pellegrini