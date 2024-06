Lucchese - Tra mercato e obiettivi. Ora Gorgone aspetta i primi acquisti di peso

Superato lo "scoglio" rappresentato dall’ iscrizione al prossimo campionato – che ha comportato, per la Lucchese, un esborso economico non indifferente – , ora bisognerebbe cominciare a programmare il futuro. Ma c’è un problema: manca l’interlocutore giusto con il quale confrontarsi. In una parola, non c’è ancora un direttore sportivo al quale fare riferimento per tutte le notizie di mercato, vere o presunte che siano. Anche sull’ insistente voce che la Lucchese sarebbe interessata ad Antonello Laneri, ancora sotto contratto con il Catania, andrebbe in qualche modo chiarita. Al momento è solo un’ indiscrezione.

E allora? Aspettiamo che il presidente Bulgarella faccia qualche annuncio ufficiale e partiamo dalla realtà vera o, meglio, dalla Lucchese che c’è. Già, perché, se oggi iniziasse il campionato, Gorgone potrebbe mandare in campo questa formazione: Coletta tra i pali; difesa a quattro con: Quirini, Sabbione, Tiritiello e De Maria; centrocampo a tre con: Djibril, Gucher e Visconti; infine il tridente offensivo composto da: Guadagni, Magnaghi e Ravasio; più Russo e Fedato, con alcuni giovanotti della "Primavera", come Babacar, Leone ed altri, in panchina. Vi sembra una squadra debole? Certamente non forte da arrivare nelle prime dieci posizioni, ma, sicuramente, in grado di conquistare una salvezza tranquilla e, magari, con qualche ritocco ben assestato, puntare ad entrare nella futura griglia dei play-off.

In fondo, se guardate bene, il reparto difensivo è più o meno lo stesso di due stagioni orsono. In mezzo al campo non ci sono grandi incontristi, mentre, davanti, tutto dipenderà, come sempre, dal rendimento della punta centrale di riferimento.

La nostra non è soltanto una provocazione, ma una base di squadra sulla quale intervenire con acquisti mirati, per disputare un campionato da salvezza tranquilla. A questo punto non rimane che aspettare che il presidente esca dal riserbo e dica con chiarezza quali sono gli obiettivi della Lucchese per la prossima stagione.

Stagione che rischia di perdere una squadra, l’Ancona. Se le mensilità di marzo ed aprile ai tesserati non fossero state pagate, il club biancorosso sarebbe fuori dalla serie "C". Il sindaco Silvetti si starebbe già muovendo per agevolare un inserimento nelle categorie dilettantistiche: una prospettiva è rilevare il titolo dei Portuali Ancona, squadra neopromossa in Eccellenza. C’è chi dice che sarebbe il Milan Under 23 a prendere il posto dei dorici, con i rossoneri che sarebbero inseriti nel girone "C", dal momento che, al Nord, c’è già l’Atalanta e che, al centro, la Juventus. Comunque una parola definitiva la dirà, nei prossimi giorni, la "Covisoc".

Emiliano Pellegrini