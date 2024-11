Lucchese - Un anticipo cruciale. Difesa rivoluzionata per Gorgone

La classifica del Legnago Salus – che la Lucchese incontra domani pomeriggio alle 15 per la prima volta nella sua lunga storia ultracentenaria – , potrebbe far pensare ad una partita facile, scontata nel risultato. Ma spesso sono proprio le gare di questo tipo (la squadra allenata dal quarantaquattrenne Contini è ultima in classifica, con appena 7 punti, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 10 sconfitte, con la peggiore difesa del girone con 30 reti al passivo) a nascondere delle insidie. Una Lucchese, che sa di dover invertire al più pesto il "trend" negativo che l’ha portata al quattordicesimo posto in classifica, non può commettere l’errore di prendere sottogamba l’incontro che, ovviamente, è alla sua portata.

Anzi, il match contro i veneti, reduci dal pareggio in rimonta contro il Perugia, deve rappresentare un nuovo punto di partenza per una Lucchese che ha bisogno di dare nuova linfa ad una classifica anemica. Oltretutto la squadra di Gorgone (domani il trainer sarà sostituito in panchina dal "vice" Testini, perché squalificato) è attesa ad un autentico "tour de force" di qui al giro di boa, con impegni delicati, difficili, complicati, come saranno i derby casalinghi contro Pontedera ed Arezzo oppure le trasferte di Terni, Pesaro e Sassari. Ecco perché è di fondamentale importanza che la Lucchese torni al successo che manca dalla vittoria esterna di Ascoli, ma da più di otto mesi al "Porta Elisa".

Anche per questa settimana il tecnico è alle prese con il reparto difensivo, troppo spesso "sballottato" a causa di infortuni e squalifiche, che ha perso la propria compattezza e affidabilità.

Domani il terzetto davanti a Coletta (al posto dello squalificato Palmisani), dovrebbe essere composto da Frison, Fazzi e Cartano, dal momento che Sabbione è alle prese con un malanno muscolare. A centrocampo, con Tumbarello non al meglio della condizione fisica, spazio a Gemignani; mentre in attacco ci saranno Costantino, a secco da diverse settimane e Saporiti, forse l’unico rossonero ad aver garantito un rendimento costante.

Sul match contro il Legnago non c’è molto altro da dire. La Lucchese ha un solo risultato a disposizione, la vittoria e dovrà conquistarlo con un ritrovato spirito battagliero, ma anche senza avere troppa fretta di sbloccare.

La Lucchese non ha mai vinto negli ultimi otto incontri; il Legnago realizza il 42 per cento dei suoi gol tra i minuti 76 e 90. Infine, i rossoneri hanno collezionato 9 gare consecutive al "Porta Elisa" senza ottenere vittorie. Il miglior realizzatore degli ospiti è il venticinquenne romano Sebastiano Svidercoschi con 4 centri, alla sua seconda stagione nel Legnago; quello rossonero è ancora Quirini, con 3 gol. L’arbitro sarà Pacella di Roma 2 che, in questa stagione, ha diretto un solo incontro in serie "C", quello tra Altamura e Cavese, terminato 0 a 0.

Emiliano Pellegrini