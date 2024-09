Lucchese - Un posticipo insidioso. La Pantera stasera a caccia del bis

Il Rimini a caccia della prima vittoria, dopo un pari e due sconfitte; la Lucchese per bissare il successo di Ferrara e salire nella parte medio alta della classifica che comincia a sgranarsi. E’ questo il leit-motiv del posticipo serale della quarta giornata di stasera, con i rossoneri che vogliono i tre punti sul terreno del "Porta Elisa" che, a detta dei tecnici del Comune, avrà raggiunto le condizioni ottimali del tappeto erboso tra la fine del mese e l’inizio di ottobre.

Campo a parte, il match contro i romagnoli si annuncia tutt’altro che agevole. E’ vero che, nel Rimini, non ci sono più attaccanti del calibro di Morra e Lamesta; ma la formazione affidata quest’anno a Buscè mantiene intatta la sua collaudata organizzazione di gioco. Tre gli assenti tra gli ospiti: la batteria degli esterni Chiarella, Cioffi e Malagrida, con Piccoli e Lepri destinati alla panchina. Tra i padroni di casa mancheranno il centrocampista Catanese e la mezzapunta Giacchino.

Alla vigilia Buscé ha dichiarato: "Dobbiamo rialzare la testa, ma per quanto riguarda il risultato; credo che questa squadra abbia fatto vedere tantissime cose positive, nonostante gli ultimi rovesci. Ho grande fiducia nel gruppo".

Alla luce degli assenti, Buscé potrebbe passare al "4-4-2", con Parigi, Ubaldi e Cernigoi che si giocheranno i due posti disponibili. E’ probabile che saranno gli ultimi due, che si conoscono a memoria, essendo al secondo anno in biancorosso, con il neoacquisto Parigi destinato alla panchina. Sul fronte rossonero dovrebbe esserci una sola la novità rispetto a Ferrara, con Visconti al posto di Catanese; perché ci pare che Saporiti sia inizialmente più adatto a supportare il compito del centravanti Costantino, mentre Sasanelli, più punta che rifinitore, potrebbe venire buono in corso d’opera. Piena conferma per il trio difensivo con Fazzi, Sabbione e Gasbarro davanti a Palmisani e così pure per i due laterali: Quirini a destra e Antoni a sinistra (entrambi a segno a Ferrara), con Welbeck e Tumbarello a completare, assieme a Visconti, il reparto di centrocampo.

Come sempre, al di là del modulo e degli uomini, sarà fondamentale l’approccio che la Lucchese avrà ad una gara non facile, ma sicuramente abbordabile. In fondo sarebbe importantissimo riuscire a bissare la vittoria del "Mazza", fare tre balzi in avanti e attestarsi in una posizione di classifica di tutto rispetto. Umiltà, giusta "fame" e massina attenzione sui singoli episodi: sono questi i punti sui quali ha insistito alla vigilia Gorgone.

Questa la probabile formazione: Palmisani; Fazzi, Sabbione Gasbarro; Quirini, Welbeck, Tumbarello, Visconti, Antoni; Saporiti, Costantino. Unica nota stonata, se vogliamo, l’orario, dal momento che le calde serate di inizio settembre sembrano essere solo un ricordo. E poi perché la Lucchese continua ad essere… sballottata a giocare nei giorni più insoliti come il venerdì ed ora il lunedì?

Emiliano Pellegrini