Lucchese: una trasferta molto delicata. Gorgone senza Visconti, Fazzi in dubbio

Lasciata alle spalle la vittoria sull’Olbia, ora la Lucchese è attesa da due partite molto delicate e difficili: la prima domani sera, a Chiavari, contro l’Entella, una "big" in evidente ritardo sulla tabella di marcia preventivata, ma pur sempre complesso forte e ricco di individualità; la seconda al "Porta Elisa", contro la capolista Cesena che, pur avendo nove punti di vantaggio sulla Torres, continua nel suo straordinario percorso, senza guardare in faccia nessuno.

E’ ovvio che sarebbe di fondamentale importanza, in prospettiva play-off , riuscire a mettere altro "fieno" in cascina. E i primi punti potrebbero arrivare proprio dalla sfida di domani sera, a Chiavari, contro l’Entella che, in occasione del match contro la Lucchese, festeggerà ufficialmente i suoi primi centodieci anni di vita.

Data la sua attuale posizione di classifica a quota 37 (meno due dai rossoneri), la squadra guidata oggi da Gallo ha la necessità di vincere forse più della stessa Lucchese, alla quale potrebbe andare bene, ovviamente a bocce ferme, anche un pareggio, tutto sommato.

Gorgone, che ritrova la panchina dopo aver scontato le due giornate di squalifica, avrà di nuovo a disposizione sia Quirini che Tumbarello, ma non Visconti, alle prese con un problema muscolare, in seguito ad una "botta" rimediata contro l’Olbia; mentre saranno da valutare attentamente anche le condizioni di Fazzi.

Capiremo qualche cosa di più su come il trainer rossonero ha intenzione di schierare la Lucchese al cospetto di Santini e compagni nel corso della consueta conferenza stampa di presentazione. Ma tutto lascia pensare che, ad esempio, verrà riproposta la difesa a quattro, con Sabbione, Tiritiello, Benassai e De Maria davanti a Chiorra; mentre, a centrocampo, se la giocheranno in cinque per tre maglie: vale a dire Quirini, Gucher, Astrologo, Tumbarello e Cangianiello. In attacco nessun dubbio per Gorgone: ancora Rizzo Pinna, Yeboah e Disanto.

Nel frattempo, come era facile prevedere, l’intervista che abbiamo realizzato con il presidente Bulgarella è stata accolta con entusiasmo da parte della tifoseria, perché il numero uno rossonero ha espresso quello che è il suo sogno: giocare, l’anno prossimo, per qualcosa di veramente importante che non sia solo un posto nei play-off.

E’ naturale che Bulgarella è consapevole che oltre alle risorse servirà un "team" tecnico-dirigenziale qualificato e competente, perché si tratterà di ricostruire gran parte della squadra attuale, dal momento che i migliori potrebbero andare via a parametro zero (Rizzo Pinna, Coletta, Benassai e Tumbarello), altri rientreranno alla rispettive "basi" perchè in prestito (Yeboah, Cangianiello, Chiorra).

Di qui la necessità di scegliere collaboratori all’altezza delle aspettative per la prossima stagione. E sarà questa la scelta più delicata che dovrà compiere (e possibilmente in tempi ragionevolmente brevi) il presidente Andrea Bulgarella.

Infine, l’arbitro di Entella-Lucchese sarà Allegretta di Molfetta, lo stesso con il quale i rossoneri hanno sconfitto per 3 a 0 il Pineto. Speriamo che la coincidenza sia di buon augurio.

