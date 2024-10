Lucchese - Un’altra trasferta tabù da sfatare. La Pantera ci prova a Perugia senza Fedato

Dopo aver sfatato i tabù di Ferrara – dove non vinceva da 88 anni – e quello in assoluto di Ascoli, la Lucchese prova a sfatarne un terzo: Perugia. Sì, perché si dà il caso che i rossoneri non abbiano mai vinto al "Curi" (3 pareggi e 8 sconfitte). E’ ovvio che servirà una grande prestazione, senza "sbavature", per portare a casa un risultato positivo, perché gli umbri di Formisano, anche se hanno avuto una partenza a rilento, dispongono di un gruppo forte, con giocatori di spessore per la categoria come Bartolomei, Angella, Lisi, Montevago, Seghetti. Non dovrebbe esserci, invece, in attacco quel Sylla che ha già castigato la Luchese quando giocava nella Vis Pesaro.

E, sempre a proposito degli assenti, anche Gorgone dovrà rinunciare a Fedato, con quest’ultimo che si è fermato per un problema muscolare e che, ora, rischia uno stop di qualche settimana. Ricordiamo che lo scorso anno l’attaccante giocò soltanto all’inizio; poi, a dicembre, fu operato alla caviglia destra a Bologna e tornò in campo solo nel finale della stagione. Fedato è stato, assieme a Coletta, il primo giocatore al quale la società ha rinnovato il contratto fino al 2026.

Ma ecco il bollettino medico diramato dalla Lucchese sugli infortunati. "Francesco Fedato: Il giocatore ha avuto una lieve ricaduta, durante la partita contro il Milan Futuro, su una vecchia lesione al bicipite femorale sinistro. Non si tratta di nulla di preoccupante, il recupero è previsto nei prossimi giorni. Giovanni Catanese: ha subito un sovraccarico muscolare dovuto alle due partite ravvicinate giocate dopo una settimana di febbre. Il giocatore si è completamente ristabilito ed è a disposizione dello staff tecnico per il prossimo impegno contro il Perugia. Rocco Costantino: Dopo aver recuperato dall’infortunio muscolare, il giocatore non ha preso parte all’ultima partita a causa di un episodio febbrile. Attualmente è in buone condizioni e sarà a disposizione per la prossima gara. Robert Gucher: E’ ancora alle prese con una lesione al piatto tibiale risalente a marzo. La frattura è in fase di guarigione avanzata, ma al momento il giocatore non è ancora disponibile per il rientro in campo. Fazzi aveva anche lui una problematica muscolare lieve al flessore che, però, è stata risolta".

Pare di capire, insomma, che, in vista della gara di domenica pomeriggio al "Curi", l’allenatore Gorgone avrà tutti a disposizione ad eccezione di Gucher. Ora bisognerà vedere se Costantino partirà dall’inizio oppure se in corso d’opera; inoltre se sarà riconfermato Gemignani come laterale "alto" a destra oppure se lascerà il posto a Quirini, con Frison terzino. Catanese, invece, dovrebbe essere in campo sin dall’inizio.

Come sempre il trainer deciderà nella immediata vicinanza al match. Ma la Lucchese dovrebbe scendere al "Curi" così: Palmisani; Frison, Sabbione, Gasbarro; Quirini, Welbeck, Tumbarello, Catanese, Antoni; Costantino, Saporiti. Se Costantino dovesse essere inizialmente in panchina, al suo posto Sasanelli che ben si è comportato contro il Milan Futuro.

Infine una notizia di mercato. L’Ascoli ha scelto il successore di Carrera. Si tratta di Domenico Di Carlo (contratto fino a giugno 2025, con opzione), ultima stagione nella Spal.

