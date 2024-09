Lucchese - Verso la nuova sfida. Costantino in dubbio fino all’ultimo

Il giorno dopo l’impresa di Ascoli, dove la Lucchese ha vinto per la prima volta nel corso dei vari scontri con i marchigiani, ecco la notizia che Massimo Morgia non sarà più il responsabile del settore giovanile (come riportato in pagina nel dettaglio). Una notizia che getta preoccupanti ombre sul futuro societario, dal momento che era stato riposto grande interesse al progetto presentato da Morgia da parte dello stesso presidente Bulgarella in prima persona. Brutto segnale.

Ma torniamo al match del "Del Duca", dove, a fissare il risultato a favore dei rossoneri, sono state, oltre al miglior approccio alla gara e alla migliore qualità del gioco messo in mostra, proprio le palle inattive (punizioni, angoli, calci di rigore), le stesse che avevano influito sulla sconfitta casalinga contro il Gubbio e sul pari con il Rimini. Questa volta quelle situazioni di gioco si sono risolte a favore dei rossoneri. Perfetta l’esecuzione ad effetto di Saporiti su punizione; forte e preciso il penalty trasformato dall’ex bianconero Sasanelli. Un successo meritatissimo che è servito, non solo a scalare la classifica verso l’alto, ma a dare maggiori certezze a tutto il gruppo e, in definitiva, ad aprire nuovi ed interessanti scenari nel contesto di un girone fortemente livellato. Ma con un doveroso richiamo alla realtà di un campionato dove non c‘è mai nulla di scontato, dove anche i tabù possono essere sfatati.

Con questo vogliamo semplicemente dire che non è il caso di staccare i piedi da terra e pensare che sarà facile conquistare due vittorie casalinghe consecutive contro Pianese e Milan Futuro. Ha fatto bene Testini a dirlo in modo chiaro proprio nel momento della grande euforia per il "blitz" di Ascoli: "piedi per terra e lavoro".

E’ giusto, tuttavia, che la Lucchese, al di là della forza o meno della Pianese, sia consapevole di avere tutte le "carte" giuste in mano per conquistare i tre punti, ma l’importante è riuscire a mantenere sempre alta la concentrazione e l’attenzione anche ai particolari. Detto che ad Ascoli la prestazione collettiva del gruppo è stata decisamente superiore alla sufficienza, con "picchi" per Saporiti e Tumbarello, c’è da segnalare l’esordio stagionale di Dumbravanu, con i vari Gemignani Selvini, Djibril e Sasanelli che sono stati bravi ad entrare subito in partita.

Ed oggi è già vigilia di Lucchese-Pianese (la squadra di Prosperi ha fermato la favorita Entella sull’1 a 1), con Gorgone, di nuovo regolarmente in panchina, che dovrà valutare le condizioni fisiche di Fazzi e Costantino, tenendo presente che, dopo appena cinque giorni, ci sarà un nuovo impegno: quello di lunedì 30 settembre con il Milan Futuro. Intanto, però, il trainer dovrà pensare al sostituto di Frison espulso ad Ascoli.

Ieri, alla ripresa della preparazione, si è visto in campo anche Costantino, ma il suo impiego contro la Pianese appare poco probabile. Ancora out Fazzi. Infine: l’arbitro di domani pomeriggio, alle 18.30, sarà Ferdinando Toro di Catania.

Emiliano Pellegrini