Luci e ombre Peccato Progresso, buio Sasso

Pareggio a reti bianche per il Progresso di Davide Marchini che, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, impatta 0-0 contro la Cittadella Vis Modena guidata dal grande ex Francesco Salmi.

Già al 4’, i padroni di casa si rendono pericolosi: Matta, servito da Corzani, offre un autentico cioccolatino a Florentine che, proprio al momento di battere a rete, incespica sul pallone che sfila sul fondo. Il Progresso preme forte sull’acceleratore e, al 18’, Carrozza, dopo aver fatto il vuoto sulla destra, mette in mezzo un pallone che nessun compagno di squadra riesce incredibilmente a deviare nel sacco. Un giro di orologio più tardi, sul fronte opposto, serve un’eccellente diagonale difensiva di Stellacci per impedire ad un colpo di testa a botta sicura di Formato, su assist di Martey, di infilarsi nel sacco. Al 33’, sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, Ferraresi imbecca bene Matta, ma quest’ultimo non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

Passano due minuti e si verifica un importante episodio. Matta imbecca bene Maltoni che, lanciato a rete, viene steso da un difensore. L’arbitro non può far altro che decretare il penalty, ma Carrozza calcia calcia clamorosamente fuori il tiro dagli undici metri. Al 20’ della ripresa, la formazione ospite va vicina al vantaggio: Mele e Ben Saed pasticciano, con Formato che si avventa sulla sfera e, con una pregevole rovesciata, va vicino al palo della porta difesa da Cheli. Passano otto minuti e, sul ribaltamento di fronte, è la band di Marchini ad andare vicina all’1-0: lo scatenato Mele fa il vuoto sulla destra e mette in mezzo per Ferraresi che, con autentico missile terra-aria, sfiora l’incrocio dei pali. Al 35’ è il neo-entrato Pinelli – arrivato in settimana dal Sora – a lasciar partire un bolide dalla distanza che lambisce la traversa. Nel finale, la sfida si accende e, al 43’, il bomber ospite Formato viene espulso dal direttore di gara per un colpo proibito a gioco fermo su Ben Saed. Galvanizzato dalla superiorità numerica, il Progresso si getta generosamente in avanti alla ricerca del successo, ma i pochi minuti a disposizione e l’attenzione della difesa modenese fanno scivolare l’incontro fino allo 0-0 finale.