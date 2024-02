Luci puntate sul mercato Carrarese, nella lista della spesa i bomber Inglese e Pettinari Successo per il progetto a difesa delle nuove generazioni promosso dalla società

Arriva o non arriva l’attaccante? E’ questa la domanda che si stanno facendo da giorni i tifosi della Carrarese e che entro questa giornata avrà obbligatoriamente una risposta visto che alle ore 20 chiuderà la sessione invernale del calciomercato. Nelle ultime ore era rimbalzata la voce di un interessamento per Roberto Inglese, centravanti 32enne di proprietà del Parma con noti trascorsi in Serie A e B, a infiammare la piazza ma non si sono avuti riscontri in questo senso dalle stanze di piazza Vittorio Veneto. Un altro nome che sta circolando insistentemente è quello di Stefano Pettinari della Reggiana, ache lui in uscita dalla società. Se colpo sarà, dunque, avverrà in extremis. Al momento il reparto offensivo azzurro dopo le uscite di Opoola, Castigliani e Simeri è rimasto con soli quattro elementi di cui due, Capello e Morosini, sono anche reduci da un periodo di stop e quindi con una condizione fisica ancora da recuperare al cento per cento. Numericamente gli attaccanti potrebbero forse anche bastare mentre a livello di caratteristiche, soprattutto dopo l’addio a Simeri, è innegabile che l’assortimento non sia dei migliori e che manchi una punta centrale strutturata. Lacuna emersa ed evidenziata già da inizio stagione. Ieri la squadra è stata sottoposta dal tecnico Antonio Calabro alla consueta doppia seduta di allenamento del mercoledì alla quale hanno risposto tutti presente tranne il centrocampista Emanuele Zuelli, sempre alle prese con terapie e lavoro differenziato per risolvere un problema che pareva di poco conto e che invece si sta protraendo nel tempo, ed il lungodegente Pierluigi Pinto. La mattinata è stata dedicata a sollecitazioni relative alla forza e alla mobilità a cui sono seguite esercitazioni tattiche. Nel pomeriggio, invece, si è svolta attività incentrata su tecnica e tattica con divisione reparto per reparto.

Progetto “Giovani“

Nell’ambito del progetto intrapreso dalla Carrarese Calcio “A difesa delle nuove generazioni dall’attacco delle discriminazioni“ si è tenuto nella saletta conferenze dello stadio dei Marmi il secondo incontro formativo che ha avuto come tematica gli aspetti legati all’integrità delle competizioni e del contrasto al match fixing. Gli azzurrini delle squadre Under 14 e 15. Grazie allo psicologo dello sport Manuel Del Sante si sono toccati aspetti etici, giuridici e psicologici connessi alle attività illecite che possono verificarsi nell’ambito sportivo compreso un argomento di stretta attualità come la violazione delle regole in materia di scommesse.