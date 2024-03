Ludovico e selezione under 17. Festa del calcio a 5 in via Ariosto

È finita col successo della rappresentativa regionale Under 17 guidata dal tecnico ferrarese Eric Barillari, l’amichevole disputata nell’impianto di via Ariosto 88 col Ludovico Ferrara. Ma a vincere davvero è stato il calcio a 5, una disciplina che l’Asd Ludovico e tanti appassionati del nostro territorio stanno rilanciando. Da una parte i padroni di casa del Ludovico, il team che milita in serie C2, i cui tecnici Borsatti e Lombardi hanno schierato Farinelli, Conti, Perfetto, Curci, Boarini, Tumidei, Cobianchi, Nutini, Burigo, Scagliarini, Iaia, Dall’Ara e Abu Kana. Per il Ludovico, da segnalare l’esordio di due giovanissimi come Abu Kana e Dall’Ara, provenienti dalla scuola di calcio a 5 del Ludovico e autori di una buona prestazione. Dall’altra la selezione di mister Barillari, affiancato sulla panchina dall’assistente Genny Albini, che assieme ad Enrico Carati compone uno staff tecnico di spessore chiamato a supportare l’allenatore nel prossimo appuntamento: il prestigioso Torneo delle Regioni in programma a fine aprile in Calabria. Oltre a mister Barillari e la componente dello staff tecnico Albini, nella rappresentativa regionale Under 17 va segnalata la presenza di un altro ferrarese, il talentuoso Davidoaia della X Martiri.