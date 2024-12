Luigi Conte sprona la Lucchese: "Uniti per il derby contro l'Arezzo"

Luigi Conte, fresco direttore generale della Lucchese, in ossequio al mandato ricevuto dalla società, sabato scorso ha visto all’opera la squadra nella trasferta di Pesaro. Quindi giovedì ha pranzato con Lo Faso e Ferrarese; poi si è spostato a Saltocchio ed ha seguito l’allenamento; infine ha avuto un lungo faccia a faccia con l’allenatore Gorgone, prima di rientrare in sede.

Ieri mattina Conte ha incontrato a Pisa il presidente Bulgarella; poi, nel pomeriggio, ha rilasciato questa dichiarazione-appello all’unità, in vista del derby importantissimo di lunedì sera contro l’Arezzo.

"Voglio dare il massimo sprone a squadra e staff – ha detto Conte – , affinché siano motivati a fare bene. Per noi si tratta di una finale, dopo la sfortunata prestazione di Pesaro, dove abbiamo raccolto meno di quanto prodotto in campo. Affrontiamo una squadra di Valore come l’Arezzo, ma vi assicuro che non verranno a Lucca per fare le vacanze".

Sul suo lavoro e sugli obiettivi a medio termine, il "dg" ha aggiunto: "Sono arrivato da poco e, compatibilmente con le problematiche esistenti, sto mappando la situazione per classificare in ordine di priorità gli interventi da fare rispettando i tempi a disposizione. Non c’è spazio per indugi o immobilismo, dobbiamo procedere con rapidità e determinazione. L’obiettivo è compattare tutta l’organizzazione ad ogni livello".

Poi, rivolgendosi ai tifosi, Conte ha detto: "I nostri tifosi sono sempre stati all’altezza, sostenendoci anche quando noi non lo siamo stati. Chiedo, però, loro un ulteriore sforzo. Abbiamo bisogno del loro supporto, dei loro cori e del loro calore per uscire da questa situazione. Dobbiamo essere compatti, tutti insieme, per ricominciare a guadagnare terreno".

"Tutte le componenti – ha aggiunto il “dg” – sono fondamentali ed è per questo che abbiamo deciso di riproporre la campagna di forti sconti, dopo la partita contro il Pontedera. Vogliamo un “Porta Elisa” pieno per un match che, per noi, è come una finale. Sono sicuro che la squadra uscirà dal campo avendo dato tutto".

Infine, sulla prospettiva fino alla pausa invernale, Conte ha concluso: "Se nelle settimane prima della pausa tutte le parti daranno il loro contributo, sono sicuro che potremo invertire la rotta". Nessun accenno al mercato.

Fin qui, dunque, l’appello del direttore generale. Ora toccherà alla squadra rispondere in modo convincente alle chiare sollecitazioni arrivate dalla società, provando con forza a conquistare tre punti che le permetterebbero di salire a quota 20 e di vedere un po’ meno nero il prosieguo del campionato.

Anche se non è scritto da nessuna parte, è ovvio che le ultime tre partite che rimangono prima della sosta natalizia (Arezzo in casa, Torres in trasferta e Pineto, prima del "ritorno" ancora al "Porta Elisa") permetteranno al "dg" Conte di fare tutte le valutazioni del caso sulla squadra e sugli eventuali interventi da fare, sia in uscita che in entrata, in vista della riapertura del mercato invernale (2 gennaio-3 febbraio 2025 a mezzanotte).

Sarebbe, infine, interessante sapere a che punto è l’ormai sbandierata cessione della società, perché appare poco probabile che il gruppo Bulgarella voglia andare avanti fino alla fine della stagione.